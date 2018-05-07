صدور «شرائع البحر الأبيض» عن مؤسسة مجاز لـ فتحى إمبابى

صدر حديثا عن مؤسسة مجاز الثقافية٬ أحدث كتابات الروائي الكبير فتحي إمبابي «شرائع البحر الأبيض المتوسط القديم».



يتناول الكتاب مبادئ الشرائع الدينية والقانون المدني التي سنتها الحضارات التي تكونت ونمت وازدهرت على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، منذ مطلع التاريخ، وحتى القرن الرابع الميلادي، وهذا البحث فى جزء منه قراءة في التَّمَاثُلات والتباينات والتناقضات الكامنة في المفاهيم الثقافية والأخلاقية لتلك الشرائع والقوانين، والتي انعكست على مظاهر الصراع الذي جرى في القرون التي سبقت وتلت ميلاد السيد المسيح على المسرح الإستراتيجي للمتوسط، ومن المدهش أنها لا تزال تعمل عملها فى تأجيج الصراعات الدموية والثقافية والأثنية والعرقية حتى اللحظة الراهنة.