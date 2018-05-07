زلزال يضرب السواحل الشرقية لكامتشاتكا الروسية

أفاد المتحدث باسم خدمة المسح الجيوفيزيائي التابعة لأكاديمية العلوم الروسية فرع كامتشاتكا، اليوم الإثنين، بأن زلزالا بلغت قوته 4 درجات تم تسجيله من قبل خبراء الزلازل في خليج أفاشا قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا.



وقال المتحدث باسم الخدمة، لوكالة "سبوتنيك" اليوسية: جرى تسجيل الحدث الزلزالي صباح اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي، ووقع مركز الزلزال على عمق أكثر من 96 كيلومترا، 90 كيلومترا إلى الشرق من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.



وأشار المتحدث، إلى أن درجة الطاقة في الزلزال بلغت 9.5.



وذكر المدير الإقليمي لوزارة حالات الطوارئ الروسية، أنه لا توجد إصابات أو دمار نتيجة للزلزال، ولم يجري الإعلان عن خطر حدوث موجات مد تسونامي.