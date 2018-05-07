الشرطة الباكستانية تعلن هوية منفذ محاولة اغتيال وزير الداخلية

أعلنت الشرطة الباكستانية، هوية الرجل الذى يعتقد بأنه أطلق الرصاص على وزير الداخلية الباكستانى إحسان إقبال.



وأوضحت الشرطة الباكستانية، بحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز"، اليوم الإثنين، أن الرجل ينتمى لحزب دينى متشدد جديد يدعى تحريك لبيك.



وأضاف التقرير أن مطلق الرصاص هو عبد الحسين (21 عاما)، الذى أظهر انتماءه للحزب، الذى يركز على تسليط الضوء على وقائع التجديف ومحاربتها.



وتعرض وزير الداخلية الباكستاني، أمس لمحاولة اغتيال أدت إلى إصابته في ذراعه اليمنى؛ حيث أطلق شابا مسلحا عليه 30 رصاصة أثناء وجوده داخل سيارته، بمسقط رأسه في منطقة نارووال شمال شرقي إقليم البنجاب، بحسب تصريحات قائد شرطة نارووال، عمران كشور، لقناة "جيو نيوز" الباكستانية.