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الإثنين 07/مايو/2018 - 01:21 ص

«صحة النواب»: إقرار «المسئولية الطبية» قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى

الدكتور أيمن أبوالعلا
الدكتور أيمن أبوالعلا
عائشة حسن
dostor.org/2159424

قال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، إن التعليقات التي وردت من قسم التشريع بوزارة العدل، حول بعض المواد بالقانون، سيتم حلها خلال نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن هذه التعليقات تمركزت حول إجراءات تحويل رأي اللجنة التي سيتم تشكيلها وفقا للقانون للنظر في الأخطاء الطبية، للنيابة العامة، والعلاقة بشكل عام مع النيابة العامة، في مسألة تحديد الاختصاصات لكل منها، بالإضافة إلى الخلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدني.

وأضاف «أبوالعلا»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن فصل كافة الاختصاصات بين مشروعه الخاص بالمسئولية الطبية، وبين قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى إنه لا علاقة بين القانونيين، فالمسئولية الطبية مدنية، والثاني قانون جنائي، فلهذا اختصاصاته، وللقانون المناقش الآن اختصاصه.

وأكد أن القانون سيتم إقراره قبل فض دور الانعقاد الحالي، منوهًا أن سبب تعطيل مناقشة القانون هو انشغال اللجنة بمناقشة الموازنة العامة، وقانون التجارب السريرية، انطلاقًا من أن البرلمان يعطي الأولوية لقوانين الحكومة.

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