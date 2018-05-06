«رفاقي».. خالد محيى الدين يروي: قصة الرجال الذين زاملتهم فى الثورة

لماذا لم تحب أمي عبدالناصر؟



كان طيف زوجتى، ابنى، ابنتى المريضة يغلف محاولاتى أن أتناسى كل شىء إلا إنجاح حركتنا، وكان من الصعب أن أبتعد عن هذا الطيف، لكنه كان من المستحيل أن أنغمس فيه، فلو فعلت.. لكان من الصعب أن أتصدى لكل قوة قادمة سائلًا بحزم عن «كلمة السر»، فمع كل سؤال كان هناك احتمال ألا ينطق القادم الجديد بكلمة «نصر» وساعتها سيكون علىّ أن أتخذ القرار الصعب. أن نتحارب معًا.

كان هناك أيضًا أمى وأبى.



أمى كانت تعرف أن ابنها منغمس فى شىء ما.

كانت الشمس لا تأتى بيتنا فى مصر الجديدة إلا نادرًا، ولهذا كنت أصطحب أسرتى إلى بيت أمى فى المنيل كل شتاء حيث الشمس وفيرة، وكان قلبها يحدثها أننا نفعل شيئًا، ضباط كثيرون يأتون، نغلق باب غرفة الصالون.. نتهامس، نصمت عندما يدق الباب معلنا أن الشاى جاهز، ولم يكن قلبها مرتاحا لما يجرى لكنها أبدًا لم تعترض، فقط لم تكن تبدى حبا لهذا الضابط الطويل، المتجهم دائمًا، الصامت لدى دخوله وخروجه.. جمال عبدالناصر.

كان ثمة شىء يحدثها أن هذا الرجل يرتب شيئًا ما مع ابنها، وكانت تخاف منه ومن هذا الشىء.

ثم أتت حركتنا وهى فى منتصف رحلتها بالبحر إلى تركيا، تناقل الركاب نبأ الانقلاب الذى سمعوه بالراديو، أبدت هلعها فى البداية، ثم بدأت تلح على التفاصيل: هل نجحوا؟ كيف؟ ومن هم؟

كان ثمة إحساس يغمرها أننى هناك، مع هؤلاء الذين فعلوها، استعادت كل هفواتنا الصغيرة التى يمكن أن يتجمع منها خيط يوحى بأننا كنا نرتب لشىء ما.

والركاب المحيطون بها أرستقراطيون، لم يستطيعوا إخفاء عدائهم للحركة، هاجمونا بشدة وانتقدوا بشدة حنينها لأن تعرف هل نجحت الحركة، وارتياحها لدى سماعها أنباء النجاح.

كانت واثقة فى أعماقها أننى ضمن هذا الفريق، ولم تهمها نظرات الغضب الاستفزازية من المحيطين بها من الأرستقراطيين.

أما أبى فقد أيقظوه من النوم وهو فى كفر شكر.. «اصحى يا أمين بيه الجيش عمل انقلاب».

انتفض فزعًا وصاح: «وخالد إيه أخباره؟» سألوه: «هل خالد بيه معاهم؟».

عاد الأب إلى حرصه فلعل شيئًا سيئًا يقع فهل يفشى هكذا سر ابنه.. فلا شك أن الأم قد همست فى أذنه بملاحظاتها.

لكن الغريب أن أحدًا منهما لم يقف فى طريقى، ولم يعترض على ما أفعل، تمامًا كما فعلت زوجتى.



فى السادسة صباحًا كان انتصارنا الأول قد تأكد، قطاعات الجيش المختلفة كانت تعلن ولاءها للحركة، كمال رفعت وأمال المرصفى كانا يواصلان اعتقال قيادات الجيش وفق الكشوف المعدة مسبقًا، التعليمات صدرت إلى كل الضباط من رتبة بكباشى فما فوق أن يلزموا منازلهم لحين صدور أوامر لهم.

كل شىء فى الجيش أصبح تحت سيطرتنا، وآن لى أن أستريح قليلًا، ولكن هل أستريح قبل أن يستريح جنودى؟ عدت بهم إلى القشلاق بعد أن حلت محلهم قوات جديدة.

وعدت إلى البيت لأنام قليلًا.

وأعود بعد الظهر إلى مبنى أركان حرب، حيث كان نجيب جالسًا فى موقع القائد.

.. كان المكان كخلية نحل، والأخبار تتوالى، قوات رفح تمت السيطرة عليها وأعلنت انضمامها إلى الحركة، كذلك قوات العريش، وقوات السويس، لكن الخبر الأكثر أهمية كان السيطرة على قوات الجيش بالإسكندرية وإعلانها الانضمام للحركة، فـ«فاروق» كان هناك، ولعل جزءًا من حساباته كان الاعتماد على قوات الإسكندرية فى مقاومتنا.

لكن مصر كانت ناضجة تمامًا للتحرك، وكذلك الجيش، فلم يكن بإمكان أحد أن يقف مع «فاروق».

الجماهير فى الشارع تهتف للحركة، وبدأت برقيات التأييد فى الوصول: برقية من هيئة التدريس فى جامعة الإسكندرية، وبرقيات من عديد من النقابات، وازددنا شعورًا بالثقة.

الضابط طيار مصطفى صادق- عم الملكة ناريمان- اتصل بنجيب يسأل عن طلباتنا، وتقدمنا بأول طلب: عزل قائد الجيش وتعيين قائد جديد منا، وأسرع الملك المنهار بإصدار مرسوم بترقية محمد نجيب إلى رتبة فريق وتعيينه قائدًا للجيش، وعاد مصطفى صادق ليسأل: ماذا تريدون أيضًا؟ طلبنا إقالة وزارة الهلالى وتشكيل وزارة برئاسة على ماهر، فوافق على الفور، ثم طالبنا بإبعاد حاشية الملك: كريم ثابت أندراوس، محمد حسن.. وبولى، وكان الرد بالموافقة ما عدا بولى.

وأصبح واضحًا لنا تمامًا أن الملك مستسلم ومنهار، وأنه يفتقد أى سند داخلى أو خارجى، واتضح أن حساباتنا بشأن التدخل الأجنبى كانت صائبة، فلا الإنجليز ولا الأمريكان كانوا راغبين فى التورط فى مساندة ملك يكرهه الناس جميعًا.

وطوال يوم ٢٣ ونهار ٢٤ يوليو كان التأييد الشعبى يتعاظم بصورة لم تكن نتوقعها ولم يكن يتوقعها أحد، وفى مساء ٢٤ يوليو اجتمعنا فى لقاء سريع.

ها نحن نجتمع كحكام، لكننا فى واقع الأمر لم نصبح حكامًا بعد، ليس فقط لأن القرارات كانت لم تزل تصدر باسم الملك، وإنما أيضًا لأننا لم نكن نعرف وعلى وجه التحديد كيف سنمارس الحكم؟



.. وسيطر علينا سؤال كبير: كيف نتصرف إزاء الملك؟ وسيطرت أيضًا إجابة حاسمة صنعها إصرارنا القديم على ضرورة الخلاص منه ومن فساده، وزادها يقينا هذا الحماس الدافق المؤيد لنا فى كل مكان، ومنحها الشجاعة الكافية هذا الانهيار الذى اتسمت به تصرفات الملك واستعداده للموافقة على أى شىء.

«فلنتخلص من هذا الملك، ولنخلص البلد منه ومن فساده»، كانت هذه هى الإجابة الحاسمة التى صدرت بالإجماع.

وقررنا أن يسافر إلى الإسكندرية لتنفيذ هذه العملية: زكريا محيى الدين، حسن الشافعى، عبدالمنعم أمين، يوسف صديق، وجمال سالم «الذى عاد من العريش يوم ٢٤ يوليو».

وتحركت إلى الإسكندرية قوات كبيرة بالقطار والسيارات لتعزيز الموقف هناك، ولإثبات إصرارنا على مطلبنا.

كما تم إيفاد البكباشى عبدالرءوف نافع من «الضباط الأحرار» إلى الإسكندرية لضمان تأييد البحرية، فقد كانت له صداقات عديدة فى البحرية.

أما أنا فقد عدت إلى «الفرسان»، لم أطلب منصبًا، طلبت فقط أن أبقى مع رجالى وزملائى، وتقرر أن أعمل كضابط مخابرات سلاح الفرسان، وكان مفهوما منذ البداية أننى لن أعمل كضابط مخابرات تقليدى، وإنما سأمارس نشاطًا سياسيًا فى السلاح من خلال تفرغى لهذا الموقع، وكان هذا طبيعيًا، فقد كان حسين الشافعى أعلى رتبة منى، ولمن يكن بالإمكان أن أتولى فى «الفرسان» موقعًا أعلى منه أو أدنى منه بينما أنا عضو فى «لجنة القيادة»، التى أصبحت بشكل أو بآخر تمثل سلطة السيادة فى مصر.

واختير الضابط عبدالفتاح على أحمد ليعمل كمساعد لى.

قضيت طوال يوم ٢٥ يوليو متنقلًا بين السلاح وقيادة الجيش، وفى المساء عدت إلى البيت لأمر مهم، ولكن اتصل بى مساعدى ليبلغنى أن جمال عبدالناصر يطلب منى التوجه إلى القيادة.

توجهت إلى القيادة مسرعًا «الآن أصبح لدى سيارة جيب، وكانت كل ما طرأ على وضعى من تغيير»، هناك كان جمال سالم متحمسًا كعادته، كان قد عاد من الإسكندرية بالطائرة، فقد اختلف مع زملائه الذين سافروا معه لإنجاز مهمة إبعاد الملك، فجمال سالم بشخصيته المتفجرة ما لبث أن اشتعل حماسًا عندما رأى التأييد الجارف للحركة فى الإسكندرية ووسط القوات المسلحة هناك، وطالب بإعدام الملك فورًا، وعندما رفض زملاؤه المسافرون معه هذا الاقتراح أتى إلى القاهرة ليطرح الأمر علينا، وبدون تردد أعلنت رفضى لقتل الملك، وقلت إن القتل سيفتح الطريق إلى العنف، ولقد نجحنا فى إنجاز حركتنا بلا دماء، فكيف نصبغها بالدم بعد نجاحها، وقلت إن الملك لم يعد يساوى شيئًا فلنتركه يرحل.

وكان جمال عبدالناصر أيضًا ضد إعدام الملك، وتجمعت أصوات كافية لإحباط اقتراح جمال سالم، وعاد فى نفس الليلة إلى الإسكندرية ليجرى تنفيذ القرار السابق.. عزل الملك عن العرش، وإبعاده إلى خارج البلاد.



وفى تمام الساعة السابعة صباحًا من يوم ٢٦ يوليو كانت قواتنا تحاصر قصرى المنتزه ورأس التين بهدف إظهار القوة والضغط على الملك، وكانت هذه القوات تحت القيادة الفعلية لزملائنا، أما نحن الذين بقينا فى القاهرة فقد كانت مهمتنا ضمان استمرار السيطرة على القوات المسلحة.

طارت طائراتنا فوق الإسكندرية لتروع الملك، ولتستكشف البحر خوفًا من أن يهرب الملك على ظهر يخته «المحروسة» أو أى سفينة أخرى قبل أن يتنازل عن العرش، فيضعنا فى مزأق دستورى.

وبعد أن تمت السيطرة الكاملة على المدينة، وعلى قواتها المسلحة، وإتمام الحصار على قصرى المنتزه ورأس التين، بدأت الخطوة التنفيذية لطلب تنازل الملك عن العرش.

وكنا قد استدعينا سليمان حافظ، وكيل مجلس الدولة، وكان قريبًا من الحزب الوطنى، وصديقًا لمحمد نجيب، لكنى لا أتذكر من الذى اقترح اسمه علينا، فمنذ اللحظة الأولى التى أصبحنا فيها مؤهلين لإصدار قرارات أحسسنا بالحاجة إلى شخص ما يصوغ هذه القرارات بشكل قانونى، ويضمن لنا دستورية ما نصدره من قرارات، ولعل هذا كان موقفًا حكيمًا منا، فكم كان من السهل علينا أن نصدر ما نريد من قرارات حتى ولو بدت فى أعين رجال القانون غير دقيقة أو غير قانونية.

وقدم لنا سليمان حافظ صيغة التنازل عن العرش المطلوب من الملك أن يوقع عليها قبل الثانية عشرة ظهرًا، وأن يتعهد بمغادرة البلاد قبل السادسة مساء مصطحبًا معه حاجته الشخصية وأفراد عائلته، وكان د. عبدالرازق السنهورى باشا رئيس مجلس الدولة هو الذى أعد هذه الصياغة.

والحقيقة أننا أعددنا وثيقتين وليس وثيقة واحدة: إنذارًا، وصيغة وثيقة التنازل، أما الإنذار فكان عنيفًا وحادًا:

من الفريق أركان حرب محمد نجيب..

باسم ضباط الجيش ورجاله إلى جلالة الملك فاروق الأول

إنه نظرًا لما لاقته البلاد فى العهد الأخير من فوضى شاملة، عمت جميع المرافق نتيجة لسوء تصرفكم وعبثكم بالدستور، وامتهانكم لإرادة الشعب، حتى أصبح كل فرد لا يطمئن على حياته أو ماله أو كرامته، وقد ساءت سمعة مصر بين شعوب العالم لتماديكم فى هذا المسلك حيت أصبح الخونة والمرتشون ينعمون فى ظلكم بالحماية والثراء الفاحش..».

ويمضى الإنذار منددًا بتدخل الملك فى تحقيقات قضية الأسلحة الفاسدة.. «مما أفسد الحقائق وزعزع الثقة فى العدالة، وساعد الخونة على ترسم هذه الخطى فأثرى من أثرى، وفجر من فجر، وكيف لا والناس على دين ملوكهم..

لذلك فقد فوضنى الجيش الممثل لقوى الشعب أن أطلب من جلالتكم التنازل عن العرش لسمو ولى عهدكم الأمير أحمد فؤاد، على أن يتم ذلك فى موعد غايته الساعة الثانية عشرة.. من ظهر يوم السبت الموافق ٢٦ يوليو ٥٢ والرابع من ذى القعدة ١٣٧١ هجرية، ومغادرة البلاد قبل الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه، والجيش يحمل جلالتكم ما يترتب على عدم النزول على رغبة الشعب من نتائج.

توقيع: فريق أركان حرب

محمد نجيب».

أما وثيقة التنازل عن العرش فقد أعدها السنهورى باشا فى صيغة أمر ملكى يستند فى عباراته إلى الدستور.. وكانت الصياغة موجزة ومحكمة:

«أمر ملكى رقم ٦٥ لسنة ١٩٥٢

نحن فاروق الأول

ملك مصر والسودان

لما كنا نطلب الخير دائمًا لأمتنا، ونرتجى سعادتها ورقيها، ولما كنا نرغب رغبة أكيدة فى تجنيب البلاد المصاعب التى تواجهها فى هذه الظروف الدقيقة، ونزولا على إرادة الشعب، قررنا النزول عن العرش لولى عهدنا الأمير أحمد فؤاد، وأصدرنا أمرنا بهذا إلى حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا رئيس الوزراء لعمل اللازم.

صدر بقصر رأس التين فى ٤ ذى القعدة ١٣٧١ هـ - ٢٦ يوليو ١٩٥٢».

.. وذهب ممثلو الحركة إلى على ماهر، وكان بالإسكندرية، وطلبوا إليه أن يحمل الوثيقتين إلى الملك، وأن يطلب إليه التوقيع على وثيقة التنازل.

صعق على ماهر، وامتقع وجهه وأصبح شديد الإصفرار، ورفض أن ينقل إلى الملك الوثيقتين، ووعد بأن ينقل طلب التنازل إلى الملك شفويًا، وبعدها يقوم شخص آخر بالحصول على توقيع الملك على التنازل، ويبدو أن على ماهر قد فوجئ بهذا الأمر مفاجأة تامة، شلت قدرته على التصرف وهو السياسى المحنك.

ذهب على ماهر إلى قصر رأس التين، وعاد، وبعدها توجه سليمان حافظ يحمل الإنذار بيد ووثيقة التنازل باليد الأخرى.

قرأ الملك ويده ترتعش وثيقة التنازل وقال: أنا أريد إضافة كلمة واحدة.. فالوثيقة تقول: «ونزولا على إرادة الشعب» واقترح أن أضيف كلمة «وإرادتنا»، لكن سليمان حافظ- وكان جافا بطبعه- نصحه بأن يوقع على الوثيقة كما هى ودون أى تعديل، وألمح إلى وجود وثيقة أخرى أشد لهجة، فقال فاروق: أفهم من هذا أن هناك وثيقة أخرى.. فهل يمكن أن أطلع عليها؟ لكن سليمان حافظ قال إنه شخصيا لم يطلع عليها وأنها ليست معه.

أخيرا أمسك الملك القلم بيد شديدة الارتعاش ليوقع على وثيقة تنازله عن العرش، كانت يده تهتز بما هو أكثر من الارتعاش فجاء توقيعه مهتزا، واعتذر سليمان حافظ طالبا من الملك أن يوقع بشكل أكثر ثباتا، تماسك فاروق ووقع ثانية توقيعا أكثر ثباتا.

وهكذا وربما فى حدث تاريخى لم يسبق له مثيل، فإن وثيقة تنازل فاروق عن العرش تحمل توقيعين وليس توقيعا واحدا.

كنت فى هذه الأثناء أتنقل بين القشلاق ومقر القيادة، وعلمت أن الملك قد وقع على وثيقة التنازل، وطلب إلىّ جمال عبدالناصر أن أسافر إلى الإسكندرية قبل السادسة لأحضر عملية رحيل الملك، لكننى اعتذرت فقد كان المرض يشتد على ابنتى، وكان موعدنا مع طبيبها فى السادسة والنصف.

أسرعت إلى البيت، تناولت طعامى هادئا ولم أقل لزوجتى أى شىء، نزلنا قبل السادسة بقليل، وركبت سيارتى التى اشتريتها فور مرض ابنتى، أى قبل حركتنا بأيام، فقد كنا فى حاجة إلى الذهاب للطبيب كثيرًا ولا مفر من شراء سيارة، واشتريت سيارة صغيرة وقديمة بمائة وخمسين جنيهًا.. نعم مائة وخمسين جنيهًا!

ركبنا السيارة وعندما اقتربت الساعة من السادسة قلت لزوجتى: سأسمعك خبرا، وفتحت راديو السيارة وبدأ المذيع يهدى إلى مصر كلها نبأ تنازل الملك عن العرش.

انسابت الدموع من عينى وفيما كانت زوجتى تتفجر فرحًا فوجئت بدموعى، وسألتنى فى دهشة: هل كنت تعرف الخبر؟ قلت: نعم، فقالت: لماذا الدموع إذن؟

وكانت الإجابة صعبة للغاية، هل أحكى لها قصة الحلم الذى عشنا على أمل أن يتحقق، أم أحكى لها قصة كفاح طويل خاضه شعب مصر حتى تحقق له هذا الحلم، أم أتحدث عن طموحات المستقبل والعبء الثقيل الذى ينتظرنى؟

ولم أجب، فقط قلت لها: أصل أنا فرحان قوى.









جمال عبدالناصر

منذ اللحظة الأولى أحسست أنه شخصية قيادية، حتى ونحن شبان صغار كان يفرض على الجميع وضعه القيادى، وكان رجلًا بعيد النظر، لا يخطو خطوة إلا بعد حساب دقيق، ليس فقط لتداعياتها وإنما أيضًا لمستقبل هذه التداعيات.

ولعلى لست بحاجة إلى أن أستعيد أمثلة عديدة تجسد طبيعة وأسلوب هذا الرجل، لكننى سأورد واقعة واحدة كنموذج.. اغتيل الضابط عبدالقادر طه، وأحسسنا جميعًا أن رجال الملك هم الذين فعلوها، لكنه هو وحده الذى استشعر الخطر المستقبلى، فإذا كانوا قد فعلوها مع عبدالقادر طه فلماذا لا يفعلونها مع أى منّا؟ وبادر جمال على الفور بالمرور على كل أعضاء «لجنة القيادة» فى بيوتهم ليحذرهم من احتمالات الخطر، وليرسم مع كل منا وسائل تأمين لتحركاته، ولحماية منزله، إنه الإحساس بالمسئولية إزاء الآخرين، وإزاء العمل المشترك، الذى يجعلك تتقبل فى أعماقك أن يكون صاحبه قائدًا.

وفى البداية كان عبدالناصر يرفض فكرة الاشتراكية، وفى جلسات نقاش طويلة كان يتمسك بفكرة تقول إن الصراع الطبقى هو مجرد قول يستهدف التغطية على صراع آخر حقيقى هو الصراع على السلطة، لكن معركة عبدالناصر ضد إصرارنا على الديمقراطية قادته باتجاه آخر، نحو استرضاء العمال والفلاحين، فمضى فى اتجاه الاشتراكية خطوة خطوة.

وكان عبدالناصر قارئًا ممتازًا سواء قبل الثورة أو بعدها، وحتى بعد أن أصبح حاكمًا متعدد المسئوليات كان يولى مسألة المعرفة اهتمامًا خاصًا.

وكان هناك جهاز خاص مهمته أن يلخص له الكتب المهمة وأن يترجم له العديد من الكتب والمجلات والصحف.

وحتى وأنا أستعد للسفر إلى المنفى، وفيما العلاقة مشحونة بالتوتر برغم محاولات الهدوء التى أبداها كل منّا، طلب منى أن أرسل له كل ما أعتقد أنه مفيد من كتب ومجلات.

ولعل شغفه بالمعرفة هو الذى جعله يهتم بمسألة المعلومات، وكان عبدالناصر لا يتخذ أى قرار إلا بناء على معلومات، وربما كان هذا أحد أسباب اهتمامه الشديد بجهاز المخابرات العامة كأحد أجهزة جمع المعلومات، وكان عبدالناصر يهتم دوما بالمعلومات، ليس فقط من أجل تحقيق إمكانية اتخاذ قرار صحيح، وإنما من أجل التعرف على كل من يتعامل معهم تعرفًا وثيقًا ودقيقًا.

فعندما كنت أذهب لمقابلته بعد عودتى من المنفى، كنت أشعر أنه يعرف الكثير عن آرائى ومواقفى واتصالاتى، وعلمت- بعدها- أنه لدى أى مقابلة كان يطلب كل ما لدى «الجهاز» من معلومات عن الشخص الذى سيقابله، وتسجيلات آخر مكالماته التليفونية.. إلخ. فكان يجلس وضيفه «مكشوفًا» تمامًا أو بالدقة «عاريًا» تماما أمامه، ولعله كان يستمتع بذلك كثيرًا بحيث تحول الأمر إلى عادة أو رغبة ذاتية بأكثر مما كان مجرد محاولة لفهم الشخص ونوازعه.

وكان عبدالناصر مستمعًا جيدًا ينصت باهتمام لما تقول دون مقاطعة، ومن حصيلة استماعه لأكثر من رأى، واطلاعه على «المعلومات» كان يتخذ القرار منفردًا.

وكانت علاقته بى حميمة دومًا، فأنا تعاملت معه منذ البداية بوضوح وصراحة وإخلاص، وكان يقدر ذلك دومًا، وعندما بدأت خلافاتنا فى مجلس قيادة الثورة، طلبت أكثر من مرة أن أستقيل لكنه قاوم ذلك بشدة، ودافع عنى أكثر من مرة، وكان دائم الإلحاح على أعضاء مجلس الثورة أن يفرقوا بين موقفى وموقف محمد نجيب.

ولعل هناك تفسيرات عديدة لإصراره هذا، ربما لأنه كان يعلم أننى نقطة توازن مهمة بما أملكه من نفوذ فى سلاح الفرسان، وربما لأنه كان يعتقد بأهمية موقفى معه فى مواجهة بعض الزملاء الآخرين، خاصة مجموعة الطيران، ربما لأنه من حيث المبدأ كان ضد إبعاد أى شخص من مجلس الثورة- فى البداية على الأقل- حتى نظهر بمظهر الوحدة أمام الناس، وقد قاوم بشدة إخراج عبدالمنعم أمين ويوسف صديق، حرصًا على مظهر الوحدة.

كنت دومًا أقول له: يا جمال. أنا مختلف معكم، أنا عايز انتخابات وديمقراطية وأنتم مش عايزين، وأنا شايف إنكم متجهين نحو علاقة مع أمريكا وأنا أرفض ذلك، فالأفضل أن أنسحب بدلًا من تفاقم المشاكل.

وكان دومًا يرد: ياخالد أنت صاحب حق.. ابقى معنا، ودافع عن وجهة نظرك، ثم يقول: فيه زملاء من المجلس يرغبون فى أن تخرج فلا تعطيهم هذه الفرصة، ولكن عندما حدثت أزمة مارس وعدت من الإسكندرية وقمت بزيارته فى بيته، وبدأ التعاتب ذكرته بأنه هو الذى ألح علىّ فى أن أبقى وأن أدافع عن وجهة نظرى، فقال: بس مش للدرجة دى.

وكان عبدالناصر حريصًا على ألا يتسبب فى أى جراح بين أعضاء مجلس قيادة الثورة حتى بعد إبعادهم، أو مهما اشتد الخلاف معهم.

وأذكر وهو يسلم علىّ عقب مقابلتى الأخيرة له قبل سفرى للمنفى أنه قال: يا خالد، إحنا أصدقاء، وما حدث يجب ألا ينعكس على الصداقة، ولهذا أرجوك ألا تهاجمنا وأنت بالخارج، فقلت: بشرط ألا تهاجمونى.. فقال: اتفقنا.

وقد ظلت العلاقة الشخصية حميمة بينى وبينه دومًا، وكان الاحترام متبادلًا، وأذكر أننى بعد عودتى من المنفى أقام عبدالناصر حفل عشاء فى بيته، وقال: سندعو بعض الزملاء، ووجدت هناك صلاح سالم وعبدالحكيم عامر وزكريا وبغدادى.

ومنذ اللحظة الأولى أحسست أن الأمور قد تغيرت كثيرًا.

كنا فى السابق نناديه «يا جمال» فوجدت الجميع ينادونه «يا ريس».. وعندما قام عبدالناصر ليذهب إلى دورة المياه وقف الجميع، وعندما عاد وقف الجميع حتى جلس، وفيما بعد أوضح لى صلاح سالم الأمر فقال: عندما أُبعد نجيب وتولى عبدالناصر رئاسة مجلس الوزراء وأصبح الرئيس الفعلى للبلاد، طلب هو بنفسه منا أن نعامله كرئيس أمام الآخرين، على أن نبقى علاقات الصداقة والتعامل الأخوى فى مقابلاتنا الخاصة. ومضى صلاح سالم قائلا: لكن ما لبثت الأمور أن استقرت على أن نتعامل معه جميعا على أنه رئيس.

وفى اليوم التالى لحفل العشاء تكلمت معه بالتليفون، فقلت له: يا ريس، فقال: إيه ريس دى يا خالد؟ فقلت: والله أنا لقيت كل الإخوة بيقولوا كده.. فقال: بس أنت حاجة تانية، ولكن عندما كلمته مرة ثانية وقلت: ياريس، لم يعترض.



عبدالحكيم عامر

هو صديق قديم وعزيز أيضًا، ولعل الخطأ الأول فى حق عامر هو أنه عُين قائدًا للجيش.

لقد فعلها عبدالناصر لأنهما كانا صديقين حميمين، فأراد أن يضمن به ولاء القوات المسلحة، لكن عامر لم يكن رجلًا من هذا النوع، هو «عمدة» طيب القلب يحب أن يقيم علاقات حسنة مع الناس، وأن يتباسط معهم، وهو لا يهتم كثيرًا بالضبط والربط، فحياته ذاتها لم تكن منظمة، فقد كان يسهر كثيرًا ويصحو متأخرًا.

لقد ظلموه عندما عينوه قائدا للجيش، فهو شخص جماهيرى، ولو أنه كان قد عُين نائبا لرئيس الجمهورية وتفرغ مثلا «لهيئة التحرير» لكان قد حقق نجاحات مبهرة، فهو شخص مرح وطيب وقادر على إقامة علاقات شخصية حميمة.

وآخر ما كان يصلح له هو أن يتولى مسئولية الضبط والربط، وأن يتابع عمليات القوات المسلحة البالغة التعقيد والحساسية، وأن يتابع معها التسليح وتطور الأسلحة والتدريب وما إلى ذلك.

ولعله لم يهتم بهذا كثيرًا، بل غلبت عليه روحه الطيبة و«شخصية العمدة»، فكان سخيًا على الضباط، وكسب حبهم إلى درجة كبيرة، ولكن النتائج النهائية لم تكن مفيدة لأحد، لا لمصر، ولا للجيش، ولا له هو شخصيًا.

لكن عامر بدأ بعد فترة يعتاد على أنه الرجل الثانى فى النظام، ومن هنا بدأ فى السعى للمزيد من النفوذ فى المؤسسة العسكرية بهدف استخدامها كثقل ضرورى يحدد خطواته المقبلة، وبدأ يقيم علاقات خاصة مع عدد من الوزراء والكتاب، وأصبح البعض منهم معروفًا بأنه من رجال المشير، وقد أثار ذلك حساسيات وتعقيدات كثيرة تفجرت بصورة مفزعة بعد النكسة.

ولعل عامر قد أراد أن ينقل نفوذه من المؤسسة العسكرية إلى المجتمع المدنى من خلال هذه العلاقات، ولعل هذا يفسر لنا إصراره على أن يتولى مسئولية «لجنة تصفية الإقطاع» رغم أنه لم يكن أبدا يساريًا، ولا من أصحاب هذا الموقف.



صلاح سالم

شخصية ذكية ذكاءً فطريًا متقدًا، عاطفى إلى درجة كبيرة، ينتقل بعاطفته من النقيض إلى النقيض بسرعة مثيرة للارتباك، متفتح، واقعى، يمتلك موهبة الإقناع بصورة لا يمكن تخيلها.. فهو قادر على أن يقنعك بعشرات الحجج بشىء ما، وعلى أن يقنعك بنقيضه بحجج أخرى مضادة، ولعلى قد أوردت مثالًا لذلك هو واقعة محاكمة حيدر باشا والنحاس باشا.

وكان تقلبه العاطفى يقتاده إلى تقلب سياسى أيضًا، فبعد أن فشلت جهوده فى السودان من أجل الوحدة، وبعد أن استقل السودان، قرأ كتابًا لـ«لينين» عن «المسألة الوطنية» وعن أهمية حق تقرير المصير للشعوب، وتأثر جدًا بهذا الكتاب إلى درجة أنه فاجأنى بعد عودتى من المنفى وبعد إبعاده هو أيضًا واختلافه مع عبدالناصر، فأجانى قائلا: يا خالد أنا بدأت أقتنع بكلامك وقربت أبقى شيوعى، فلما سألته مندهشًا: لماذا؟ حكى لى قصة السودان وكتاب لينين، وأنه اقتنع أن الضغط على السودانيين من أجل الوحدة كان خطأ، وأن لينين كان على صواب عندما أكد على أهمية احترام حق تقرير المصير.

والحقيقة أن كل علاقته بالأمر قد وقفت عند حدود قراءته لكتاب واحد.

وقد ظلت عقدة السودان تلاحق صلاح، وكان دائمًا وفى كل جلساته يؤكد أنه حقق كل ما هو مطلوب منه لكن الدولة لم تسانده، بل إن بعض رجالها كانوا يعملون ضده.

وقد أكد لى أكثر من مرة أنه أول من فتح موضوع شراء الأسلحة مع «شواين لاى» الذى نصحه بأن يناقش الأمر مع السوفيت.

.. وباختصار كان صلاح سالم- رحمه الله- رجل علاقات عامة ناجحًا، ولهذا فقد كان اختياره لمسئولية الإعلام اختيارًا موفقًا.



جمال سالم

كان شخصية مسيطرة، يفرض نفسه ووجوده على الآخرين، ولعنا نذكر كيف فرض نفسه عضوًا «بلجنة القيادة» بأن حضر مع بغدادى دون اتفاق مع أحد.

وكان رجلًا حادًا كالسيف، ونشيطًا وفاعلًا، وذكيًا. فعندما تولى مسئولية الاقتصاد، درس وتمكن ولعب دورًا فاعلًا، لكنه كان من دعاة المدرسة الرأسمالية، لهذا ما لبث أن اختلف مع الاتجاه السائد عندما بدأت الريح تتجه نحو تأسيس المؤسسة الاقتصادية والمشاريع العامة.

وكان جمال سالم ضد الديمقراطية بوضوح، كان عسكريًا متشددًا، وكان جافًا، وأكسبه ذلك كله موقفًا ضد الديمقراطية، ونزوعًا نحو التحكم، واعتدادًا زائدًا عن الحد بالذات، وفى بداية الأمر كان يتصادم كثيرًا مع عبدالناصر، ثم أقنعته الأحداث بأن يتفاهم معه، ويبقى ذلك أنه كثيرًا ما كان يفقد أعصابه لدى أى نقاش، وسرعان ما يثور ويتحول إلى الشتائم، فإذا لم توقفه، تمادى إلى حدود غير معقولة.



يوسف صديق

كانت علاقتى به قبل الثورة محدودة للغاية، وهو رجل شجاع اكتسب بشجاعته واستقامته احترام الجميع، وهو صاحب الدور البارز ليلة الثورة، وهو فوق كونه عسكريًا شديد المراس كان أديبًا وخطيبًا وشاعرًا، ويمتلك روح فارس من فرسان العصور الوسطى، ولعل روح الفارس هذه هى التى دفعته إلى التصادم المبكر مع مجلس الثورة، فكان يطرح أفكارًا حادة، وحاسمة وقاطعة كحد السيف ولا يقبل أى مساومة حولها.

وكان ينزل إلى وحدات الجيش ليعقد اجتماعات يتحدث فيها وبذات الحدة والحسم معلنًا خلافاته مع مجلس الثورة مما أثار كل أعضاء المجلس ضده.

ولعل هذه المسئولية تقع على عاتق منظمة «حدتو» فقد كان عضوا بها، ولعل بعض مسئوليها تصوروا أن هذا هو الطريق الصائب، وحتى لو لم يكن هذا موقفهم، فقد كان من الطبيعى أن يحاولوا وبشىء من الهدوء المتعقل والمتطلع إلى المستقبل حماية موقعه فى مجلس الثورة لفترة أطول.

وعندما تحتم أن يخرج عبدالمنعم أمين من المجلس بعد أحداث المدفعية، كانت الفرصة سانحة لإبعاد يوسف صديق بحجة التوازن، وقد رفض يوسف صديق بإباء يليق بفروسيته المعهودة قبول أى منصب عُرض عليه.



زكريا محيى الدين

رجل متزن، هادئ مرتب، سواء فى حياته الخاصة أو العامة، منظم فى بيته وفى حياته الخاصة وفى عمله، إنه النموذج المطلوب لرجل الأمن الناجح، وزكريا لا يتخذ موقفًا ولا يبدى رأيًا إلا إذا جمع معلومات وبيانات من مختلف الجهات، ومرة أخرى تتفق هذه الميزة مع متطلبات عمل رجال الأمن.

وهو رجل كفء، ونزيه، ولا يجامل أحدًا، وقد حقق نجاحات كبيرة فى كل عمل تولاه، ولكنه تصادم مع عبدالناصر بعد أن أصبح رئيسًا للوزراء، لأنه كان من أنصار المشروع الخاص، ومن أصحاب الرأى القائل بأن الطبقة الوسطى هى الطبقة الأكثر أهمية والأكثر قدرة على البناء، ولهذا رفض أن يلقى العبء على الطبقة الوسطى، واختلف مع عبدالناصر.

ويمكن القول بأن زكريا هو ممثل الطبقة الوسطى فى هذه المجموعة.

وفى البداية كان زكريا ضد الديمقراطية، لكنه عاد وبعد التجربة الطويلة إلى الاقتناع بالديمقراطية، وزكريا رجل لا يعرف المحسوبية، ولا يقبلها، وهو رجل إذا وعد يفى وبعده مهما كان الثمن.



عبداللطيف بغدادى

صاحب عقلية سياسية مرتبة، ورؤية واضحة، وكان منذ البداية ضد عودة الحياة النيابية، قائلًا: نحن ثوار ولن نستطيع لا احتمال ولا مواجهة برلمان منتخب من الشعب. ويمتلك بغدادى مقدرة تنظيمية وإدارية وتنفيذية فائقة، وقد تولى مسئولية التخطيط فاستطاع بعقله المرتب أن يضع لمصر أول خطة، وأن يقيم لمصر عديدًا من المشروعات المهمة.

وقد أدهشنى بغدادى عندما دافع عنى عام ١٩٥٤، ورفض بشدة مسألة إبعادى، قائلًا: إن خالد لم يخف عنا موقفه المخالف، وقد تعامل معنا بشرف، ولم يتآمر ضدنا ولم يخف عنا شيئا، بل قد طلب الانسحاب ونحن أجبرناه على البقاء، فلماذا نبعده الآن؟ وطلب أن أبتعد قليلًا حتى تهدأ العاصفة ثم أعود.

وبغدادى رجل معتد بنفسه، ولهذا فعندما كان رئيسًا لمجلس الأمة وأثيرت مسألة تعيين بعض أعضاء مجلس الأمة فى مديرية التحرير وتدخل عبدالناصر ليفرض رأيا مخالفا لرأيه، استقال بغدادى.

وكانت هذه النزعة دائمة عند بغدادى، ولعلنا نذكر أنه عارض منذ البداية مسألة تفويض عبدالناصر فى اتخاذ قرارات نيابية عن مجلس قيادة الثورة فى حالة غياب المجلس.

وقد ناقشنى طويلًا فى ذلك وكان ردى عليه: أنت يا عبداللطيف ترفض الديمقراطية، وترفض الانتخابات، وترى أن تسعة أشخاص يجب أن ينوبوا عن كل الشعب بملايينه الثلاثة والعشرين، فلماذا لا ينوب شخص واحد عن تسعة أشخاص؟ وقلت له: لقد قبلت وتحمست للخطأ الأكبر، فلماذا لا تقبل تداعياته؟ لكنه ظل متمسكا برأيه فى الحالين.



حسن إبراهيم

يمتاز بالشجاعة والقدرة على المواجهة، والصراحة الشديدة، وكان ينتقد الخطأ فى مواجهة أصحابه، وكثيرا ما انصب انتقاده على عبدالناصر شخصيا، وكان حريصا حرصا شديدا على وحدة مجلس الثورة حتى على حساب الموقف السياسى.



كمال الدين حسين

كتلة من الإخلاص للوطن وللإسلام، لكن إسلامه إسلام غير متطرف ولا يقبل بمقولات جماعات الإسلام السياسى، وهو شخصية وطنية بمعنى الكلمة، ويمتلك فاعلية كبيرة فى العمل، وقد أتى زمن كان يدير فيه أعمالًا متعددة وقد أدارها بكفاءة ونجاح، ولقد يختلف معك كمال الدين حسين اختلافا حادا، لكنه يدير خلافاته باحترام ومودة، وهو يتناسى هذه الخلافات فورا، إذا ما أحس أن الأمر قد يمس قضية الوطن.



حسين الشافعى

رجل فاضل بحق، وعلى خلق قويم، وهو رجل مستقيم، ولقد لعب دورا مهمًا ليلة الثورة.. بل هو فارس ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢. ولعل الأحداث وتداعياتها قد نقلت عنه صورة غير صحيحة فى أعين الكثيرين ممن لا يعرفونه، فهو رجل شجاع، هادئ، إذا قرر شيئًا فعله بنجاح، ولولاه لما استطعنا فى ليلة الثورة أن نحرك كل هذا القدر من سلاح الفرسان. فأنا كنت قائد ثانى كتيبة، أما هو فقد كان قائد ثانى الآلاى المدرع، وكان وجوده فى السلاح ليلة الثورة قوة دفع كبيرة جدًا لنا جميعا. وفوق هذا فهو رجل حاسم حازم، أحس أن حسن حشمت قد يخيف البعض ويمنع تحركهم فاعتقله، وهذه شجاعة لا شك فيها. وحسين الشافعى رجل مرتب الفكر، هادئ التفكير، قادر على الفعل الحاسم عندما يريد.



عبدالمنعم أمين

انضم إلينا فى وقت متأخر، فقد كان أهم ضابطين لنا فى المدفعية: كمال الدين حسين وصلاح سالم يعملان بعيدا عن القاهرة، وفوتح عبدالمنعم أمين فى الانضمام إلينا قبل الثورة بأيام ووافق وقاد تحرك المدفعية ليلة الثورة، وكان من الطبيعى أن ينضم إلى مجلس قيادة الثورة.

لكننا لاحظنا على الفور علاقاته الوثيقة بالأمريكان، كما ثارت أقاويل عديدة عن ثروة زوجته التى كسبت كثيرًا من المضاربة فى البورصة، وكان يعيش عيشة مترفة فى شقة فخمة بالجيزة، وكان لا يخفى موقفه المعادى للعمال، مؤكدا ضرورة أن نفرض ديكتاتورية صناعية لصالح رأس المال، وفى سبيل ذلك لا بد من تجريد العمال من أى حقوق حتى يمكن تشجيع الاستثمار. وعندما حدثت محاولة انقلاب المدفعية، التى تحدثنا عنها سابقا، تناوله العديد من الضباط فى التحقيقات بالتعليق، وتحدثوا طويلا عن مسلكه، وموقفه، بحيث أصبح من الصعب استمراره فى مجلس الثورة، فطُلب إليه أن يستقيل وتقرر تعيينه سفيرا، وانتهز بعض الزملاء فرصة إبعاد عبدالمنعم أمين ليبعدوا معه يوسف صديق.



أنور السادات

لا بد أن أقرر ابتداءً أنه كان أكثرنا خبرة بالعمل السياسى، فهو أقدمنا جميعا فى هذا المجال، وكان يمتلك خبرة سياسية واسعة، ويعرف كيف يكوّن لنفسه وضعًا خاصًا وعلاقات خاصة، فعندما أعد البيان الأول للثورة، وفشل أحد الضباط فى تلاوته فى الإذاعة، تقدم السادات فى اللحظة المناسبة ليقوم هو بتلاوته، ليكتسب بذلك مزية أنه هو الذى أعلن قيام الثورة. وبعد فترة وجيزة اكتشف السادات أن عبدالناصر هو مركز الثقل الحقيقى فى مجلس الثورة، فألقى بكامل ثقله فى اتجاه عبدالناصر، ووقف معه دائما، ولم يختلف معه أبدا، ولم يتصادم أبدا مع أى مركز للقوة، فما أن أحس أن عامر قد أصبح ذا نفوذ حتى هادنه هو الآخر. وهو شخص يمتلك مقدرة مهمة، وهى التوجه للجماهير وفهم نوازعها ومخاطبتها بما تريد.. وكان فى كل تعاملاته حريصا على مخاطبة الناس أو حتى مواجهتهم على أساس إدراكه لحقيقة نوازعهم الشخصية، ولهذا صمد طويلا مع عبدالناصر، وبقى حتى صار خليفته رغم أنه لم يكن أبدا الأقرب، ولا الأهم.



