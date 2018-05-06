الصحة: قاعدة بيانات لمرضى تليف الكبد وإدراجهم ضمن برنامج الكشف المبكر

أكدت الدكتورة سهير إسماعيل، نائب مدير اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن وزيرة الصحة لديها قاعدة بيانات بمرضى فيروس سى المصابون بتليف الكبد، مشيرة إلى أنه يتم التواصل مع المرضى لإجراء التحاليل المطلوبة كل 6 أشهر.



وأضافت لـ«الدستور» أن برنامج الكشف عن مرضى سرطان الكبد الذى أطلقته وزارة الصحة الشهر الماضى، يستهدف المرضى الذى تم علاجهم من فيروسى سى، وكان معدل تليف الكبد لديهم عالى، يتم إدراجهم ضمن الفحص المبكر لسرطان الكبد.



وأشارت إلى أنه يتم اصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لتلك الفئة، لإجراء تحاليل دلالات الأورام وموجات فوق صوتية على البطن بالمجان، لافتة إلى أن الفحوصات متاحة فى 75 مركزا بجميع محافظات الجمهورية.



وأوضحت نائب مدير اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه سيتم تحديد نسبة الإصابة بسرطان الكبد للمرضى المصابين بفيروس سى بشكل دقيق خلال العامين المقبلين.