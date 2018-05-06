مقتل اثنين بعد زلزال في بولندا

قال دانيال أوزون، الرئيس التنفيذي لشركة "جيه.اس.دبليو"،‭ ‬التي تملك منجمًا للفحم بجنوب بولندا ضربة زلزال، أمس السبت، إن فرق الإنقاذ أكدت مقتل عاملين، وأنها تبحث عن ثلاثة آخرين محاصرين على بعد نحو كيلومتر تحت الأرض.



وكان الزلزال أدى، في بادئ الأمر، إلى احتجاز سبعة عمال على عمق نحو 900 متر، وتم إنقاذ عاملين، أمس السبت، بعد أن تسبب الزلزال في انهيار جزء من النفق الذي كانا يعملان فيه.



وقال أوزون للصحفيين، إن العاملين اللذين تم إنقاذهما نقلا إلى مستشفى وهما في "حالة طيبة نسبيًا"، وقد يسيران دون أي مساعدة.