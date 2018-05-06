القاهرة : الإثنين 07 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

مصر
الأحد 06/مايو/2018 - 11:32 م

15 مايو.. انطلاق منتدى «المرأة ومستقبل الإبداع» بأكاديمية الفنون

الدكتورة أحلام يونس
الدكتورة أحلام يونس
أ ش أ
dostor.org/2159370

تنظم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة أحلام يونس منتدى «المرأة ومستقبل الإبداع» يوم الثلاثاء 15 من مايو، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي الرئيسة الشرفية للمنتدى.

ويتضمن المنتدى عددا من المحاور هي دور المرأة المبدعة في الحفاظ علي الأمن القومي، المرأة والإعلام بين إبداع الماضي والمستقبل، المرأة وصناعة الإبداع الدرامي (سينما - تليفزيون - إذاعة)، إبداع المرأة في الموروث الثقافي الشعبي، الحماية التشريعية للمرأة المبدعة، النسوية في فلسفة الإبداع.

وقالت الدكتورة رانيا يحيي الأمين العام للمنتدى وعضو المجلس القومي للمرأة ـ في تصريح اليوم ـ إن هذا المنتدى يشكل فرصة جيدة للمشاركات من جانب الباحثين والمتخصصين في قضايا المرأة للمشاركة لتلاقي وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب من خلال جلسات العمل والورش التفاعلية التي تتماشى والموضوعات التي ستطرح للمناقشة في جلسات المنتدى بما يتيح تقديم رؤى إبداعية جديدة تسهم في الارتقاء والنهوض بالمجتمع.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»

منذ 4 أيام

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة

منذ 4 أيام

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام

منذ اسبوع

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

منذ اسبوع

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني

منذ اسبوع

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر

الآن

رسميًا.. جروس يوقع للزمالك لمدة موسم

أول رد رسمي من الإمارات على قضية جزيرة سقطري

«خالد».. كلهم كذبوا وصدقت أنت

الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخين باليستيين للحوثيين

الأكثر قراءة

أستاذ طب شرعي يوضح الفرق بين «القتل والانتحار»

بالتفاصيل.. معركة جديدة بين صلاح واتحاد الكرة

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

ألبومات الصور

ألوان عصرية لديكور منزلك (صور)

مؤتمر قرعة الحج السياحي

تطوير الصالة الموسمية في مطار القاهرة (صور)

ضبط 14 مخالفة تموينية بمرسى مطروح

نجم الساعة

أيوب..انتقام شاب متوسط الحال قضى سنوات ظلمًا داخل السجن

ads
الأكثر قراءة

أستاذ طب شرعي يوضح الفرق بين «القتل والانتحار»

بالتفاصيل.. معركة جديدة بين صلاح واتحاد الكرة

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

كشكول

غداً.. مايكروسوفت مصر تعلن عن أسماء الفائزين بكأس التخيل (Imagine Cup) 2018 بجامعة عين شمس

ننشر نتيجة المسابقة القرآنية الكبرى بـ"عربية الأزهر"

ننشر نتيجة المسابقة القرآنية الكبرى بـ"عربية الأزهر"

رئيس جامعة بنى سويف يستقبل وفد هيئة ضمان الجودة لمراجعة ملفات كلية التمريض أ

منصور حسن يستقبل وفد هيئة ضمان الجودة لمراجعة ملفات كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

النتائج الأولية.. المستقبل يحصل على 3 مقاعد وميقاتي 4 بالشمال اللبناني

حزب الله: سعد الحريري خسر في دائرته

بالفيديو.. المتحدثون باسم الجاليات العربية يتضامنون مع فلسطين

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

فيديوجراف.. «إطلالة ساندي ومعركة صلاح» أبرز أخبار اليوم

«اتجاهات النقد في الصحافة الأدبية» رسالة ماجستير بـ«آداب القاهرة»

"الغذاء والدواء السعودية" تحذّر من "الحبهان" الهندي

ولاد الكار

«الأعلى للإعلام»: إرسال معايير الدراما إلى رؤساء القنوات قبل رمضان

الصحة

أطباء الإمارات يبدأون مهامهم الإنسانية لعلاج لاجئي الروهينجا

الدستور على فيسبوك
ads