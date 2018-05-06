15 مايو.. انطلاق منتدى «المرأة ومستقبل الإبداع» بأكاديمية الفنون

تنظم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة أحلام يونس منتدى «المرأة ومستقبل الإبداع» يوم الثلاثاء 15 من مايو، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي الرئيسة الشرفية للمنتدى.



ويتضمن المنتدى عددا من المحاور هي دور المرأة المبدعة في الحفاظ علي الأمن القومي، المرأة والإعلام بين إبداع الماضي والمستقبل، المرأة وصناعة الإبداع الدرامي (سينما - تليفزيون - إذاعة)، إبداع المرأة في الموروث الثقافي الشعبي، الحماية التشريعية للمرأة المبدعة، النسوية في فلسفة الإبداع.



وقالت الدكتورة رانيا يحيي الأمين العام للمنتدى وعضو المجلس القومي للمرأة ـ في تصريح اليوم ـ إن هذا المنتدى يشكل فرصة جيدة للمشاركات من جانب الباحثين والمتخصصين في قضايا المرأة للمشاركة لتلاقي وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب من خلال جلسات العمل والورش التفاعلية التي تتماشى والموضوعات التي ستطرح للمناقشة في جلسات المنتدى بما يتيح تقديم رؤى إبداعية جديدة تسهم في الارتقاء والنهوض بالمجتمع.