33.7% نسبة المشاركة بالانتخابات البلدية التونسية

بلغت نسبة الإقبال على المشاركة في أول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة، 33.7%.



صرح بذلك عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنيس الجربوعي، موضحًا أن تلك النسبة تعادل 1.796.154 صوت انتخابي.