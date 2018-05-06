33.7% نسبة المشاركة بالانتخابات البلدية التونسية
بلغت نسبة الإقبال على المشاركة في أول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة، 33.7%.
صرح بذلك عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنيس الجربوعي، موضحًا أن تلك النسبة تعادل 1.796.154 صوت انتخابي.
بلغت نسبة الإقبال على المشاركة في أول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة، 33.7%.
صرح بذلك عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنيس الجربوعي، موضحًا أن تلك النسبة تعادل 1.796.154 صوت انتخابي.
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