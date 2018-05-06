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الأحد 06/مايو/2018 - 11:27 م

محامي ترامب لا يستبعد دفع موكله أموالًا لنساء قبل «دانيالز»

رودي جولياني
رودي جولياني
وكالات
dostor.org/2159366

قال رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه لا يستبعد احتمال أن تكون أموال قد دفعت لنساء أخريات غير ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لالتزام الصمت بشأن مزاعم ضد ترامب.

وقال جولياني لقناة "إيه.بي.سي"، إنه ليس لديه علم حول ما إذا كان محامي ترامب السابق مايكل كوهين دفع أموالًا أخرى، لكنه أضاف "أعتقد أنه لو كانت الضرورة تقتضي ذلك، فقد فعل. لقد دفع (كوهين) أموالًا من أجل الرئيس أو قام بعمل من أجل الرئيس".

وتقول دانيالز إنها كانت على علاقة جنسية مع ترامب عام 2006، وهو ما ينفيه الرئيس الأمريكي، وقد يؤدي الكشف عن دفع مبالغ أخرى إلى تعقيد الأمور لترامب، الذي نفى في البداية علمه بدفع أموال إلى دانيالز.

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