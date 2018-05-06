رئيس وزراء ليسوتو يلتقي مساعد الرئيس السوداني بالخرطوم

التقى رئيس وزراء مملكة ليسوتو الدكتور موتسواهاي توماس، مساء اليوم الأحد، بمساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم، الدكتور فيصل حسن إبراهيم، فى الخرطوم.



وقال إبراهيم، في تصريحات صحفية، عقب اللقاء، إنه بحث مع رئيس وزراء ليسوتو العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيزها، منوهًا بأنه وجه الشكر لمملكة ليسوتو لمواقفها الداعمة للسودان في المحافل الدولية.



وأوضح إبراهيم أنه شرح لرئيس وزراء ليسوتو مراحل الحوار الوطني السوداني وتوصياته ومخرجاته لجمع الصف الوطني، كتجربة يقدمها السودان لإفريقيا كأفضل السبل لتعزيز السلام والاستقرار في القارة.



وأضاف إبراهيم أن اللقاء تناول جهود السودان في مكافحة الإتجار بالبشر، والتعاون بين المؤتمر الوطني والحزب الحاكم في ليسوتو الذي يترأسه رئيس الوزراء، موضحًا أنه دعا رئيس الوزراء للمشاركة في الأمانة العامة للأحزاب الإفريقية التي يستضيفها السودان.