لبنان: 49% نسبة المشاركة بالانتخابات النيابية
أعلن نهاد المشنوق، وزير الداخلية اللبناني، اليوم الأحد، أنَّ نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية قد تخطت الـ49%.
وتم إغلاق باب الاقتراع، في وقت سابق اليوم، وبدأ فرز الأصوات وظهور النتائج الأولية.
أعلن نهاد المشنوق، وزير الداخلية اللبناني، اليوم الأحد، أنَّ نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية قد تخطت الـ49%.
وتم إغلاق باب الاقتراع، في وقت سابق اليوم، وبدأ فرز الأصوات وظهور النتائج الأولية.
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