لبنان: 49% نسبة المشاركة بالانتخابات النيابية

أعلن نهاد المشنوق، وزير الداخلية اللبناني، اليوم الأحد، أنَّ نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية قد تخطت الـ49%.



وتم إغلاق باب الاقتراع، في وقت سابق اليوم، وبدأ فرز الأصوات وظهور النتائج الأولية.