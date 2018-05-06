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الأحد 06/مايو/2018 - 11:13 م

«الصحة» تضع اللمسات النهائية لإطلاق موقع السياحة العلاجية

أحمد عماد الدين راضي
أحمد عماد الدين راضي
فاتن خديوى
dostor.org/2159355

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللجنة العليا للسياحة العلاجية تضع اللمسات الأخيرة لإطلاق الموقع الإلكتروني للسياحة العلاجية بناء على توجيهات وزير الصحة والسكان في هذا الشأن.

وأوضح أن الموقع سيتيح جميع المعلومات والبيانات عن أماكن السياحة العلاجية من مستشفيات وغيرها من الأماكن الاستشفائية بمصر، حتى يتمكن المرضى بجميع دول العالم بسهولة التواصل مع تلك الأماكن.

وقال إنه جارٍ إعداد أول دليل طبي دعائي في مصر به جميع الإمكانيات والتخصصات في مجال السياحة العلاجية، حيث سيتم توزيعه على جميع الشركات التي تعمل بمجال السياحة، بالإضافة إلى توزيعه بجميع السفارات في مصر للترويج للسياحة العلاجية.

وأشار إلى أنه تتم حاليًا دراسة عدد من العروض المقدمة من شركات مختلفة من دول العالم لاستقبال مرضاها بالمستشفيات المصرية التي أصبحت على أتم استعداد لاستقبال مرضى السياحة العلاجية، بعد استقبال ونجاح أول عملية بالقلب لمريض عربي بمستشفى شرم الشيخ الدولي الشهر الماضي.

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