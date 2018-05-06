«ثائرٌ مثلُ غاندي.. زاهدٌ كجيفارا» أحدث أعمال سمير درويش

صدر عن دار «بتانة» للنشر الديوان الجديد للشاعر سمير درويش، بعنوان «ثائرٌ مثلُ غاندي.. زاهد كجيفارا»، وتقع صفحاته فى مائة صفحة تقريبًا، ويضم 29 قصيدة، حملت مشاهد شعرية رصد خلالها تجليات مرأة عادية، كأنه يراقبها من وراء النافذة، أو يشاهدها فى التليفزيون، بالرغم من أنه متورط معها فى أحاسيس متشعبة، تنضح من بين سطور القصائد.



من خلال هذه العلاقة يرصد الشاعر الأصوات المكتومة خلف الأبواب، والعيون التي تتلصص، وأصوات الشوارع والفوضى التى تذخر بها من السيارات والمارة والباعة الجائلين، مستحضرًا مفردات الواقع المصري من خلال تفاصيل صغيرة تلمحها العين باستمرار ولا تتوقف عندها، ربما لأنها ألِفتها وأصبحت جزءً من عالمها المعتاد.



استخدم درويش اللغة فى ديوانه الجديد لتكن بسيطة وقريبة من لغة الحياة اليومية، وهو يعتمد على المجاز الذى يصنعه المشهد الشعرى مع كل ما هو خارجه من أصوات وألوان ومرئيات وخبرات.



«ثائرٌ مثلُ غاندي.. زاهد كجيفارا» هو الديوان السادس عشر لسمير درويش صدرت خلال 27 عامًا، بداية من ديوانه الأول "قطوفها وسيوفى" الذى صدر عام ١٩٩١، عن هيئة قصور الثقافة، كما أصدر روايتين، وكتابًا سياسيًّا ينتقد الدولة الدينية من خلال تجربة حكم الإخوان المسلمين فى مصر.



ويقول درويش فى ديوانه: «لا أعرفُ أسماءَ جيرانِنَا، لكنَّنِي أعرفُ أنهمْ –وأنَّهنَّ- يتلصَّصُونَ عليَّ، لأنهمْ يهتمُونَ بالتفاصيلِ التي أهملُهَا عادةً، لا يقولونَ مثلًا: الرجلُ الذي يسكُنُ جوارَ الشجرةِ، أو: الذي يرتدِي الجينزَ الأجربَ، لكنَّهُمْ يعرفُونَ اسمِي، والطعامَ الذي أفضِّلُ، ونوعَ الملابسِ الداخليَّةِ، والألوانَ المنتقاةَ، ويعرفُونَ، كذلكَ، أسماءَ النساء اللاتِي يهاتفْنَنِي، على فتراتٍ متباعدةْ».



