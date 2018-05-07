الزراعة: 6 مليارات متر مكعب فائض المياه من تخفيض مساحات الأرز

قال الدكتور محمد علي فهيم مدير مركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، إن مياه الصرف الزراعي الناتجة عن زراعة الأرز تقوم عليها المزارع السمكية، وبالتالي سيواجه أصحاب المزارع السمكية مشكلة توفير المياه للمزارع السمكية بعد عدة أشهر من الآن بعد تخفيض مساحات الأرز.



وأضاف «فهيم» لـ«الدستور» أن قانون المزارع السمكية يمنع الاستزراع على المياه العذبة، ويقضي باستغلال مياه الصرف الزراعي في المزارع، وبالتالي سيخرج من الحسبة ٦ مليارات متر مكعب مياه كانت توجه للأرز، ثم فائضا لمزارع الأسماك.