اليوم.. «دفاع البرلمان» تبدأ مناقشة قانون المرور

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الإثنين، اجتماعًا، لمناقشة قانون المرور الجديد المحال من الحكومة.



وتناول الاجتماع مناقشة تمهيدية لمشروع القانون المرور وما ورد به من عقوبات.



يذكر أن قانون المرور الجديد تضمن مجموعة من العقوبات الغلظة على سائقى المركبات حال نفاد 50 نقطة مرورية التى يتم خصمها من السائق حال ارتكاب مخالفات مرورية على الطرق، منها، تعليق رخصة القيادة لمدة 30 يوما فى السابقة الأولى من العام التراخيص، ولا تعاد صلاحيتها الا بعد حضور دورة توعية مرورية بأحد مراكز تعليم القيادة لمدة 5 أيام، فيما يتم تعليق رخصة القيادة لمدة 90 يوما فى السابقة الثانية من العام التراخيصي، لا تعاد صلاحيتها الا بعد حضور دورة تدريبية على القيادة لمدة 10 أيام، وتعليق الرخصة لمدة 180 يوما فى السابقة الثانية من العام التراخيصى ولا تعاد صلاحيتها الا بعد حضور دورة تدريبية على القيادة لمدة 25 يوما.