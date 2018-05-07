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الإثنين 07/مايو/2018 - 02:54 ص

«نقل البرلمان» تستأنف اجتماعتها لمناقشة طلبات النواب

النائب هشام عبدالواحد
النائب هشام عبدالواحد
مني هيبة
dostor.org/2159348

تععقد لجنة النقل والمواصلات فى مجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبدالواحد، اليوم الإثنين، اجتماعين لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

ويتناول الاجتماع الأول مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد المتولي الكوراني، بشأن سرعة إنشاء سور حول خط السكة الحديد في منطقة نجع العرب دائرة مينا البصل بمحافظة الإسكندرية.

كما تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب يوسف الصاوي، الأول بشأن ضرورة نقل موقع محطة السكك الحديدية بمحافظة الفيوم إلى أطراف مدينة الفيوم، والثاني بشأن عدم وجود كاميرات مراقبة في محطة السكك الحديدية بمحافظتى الفيوم وبني سويف، وعدم وجود سيارات لشرطة النقل والمواصلات، وكذلك نقص أجهزة الحاسب الآلي لتسيير الأعمال، بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائبة ليلى أبوإسماعيل، بشأن تقاعس الشركة المسند إليها أعمال تطوير الرصيف النازل لمحطة سكة حديد مدينة سمنود، محافظة الغربية، والمدرج ضمن مشروع تطوير المحطة.

فيما يتضمن الاجتماع الثاني مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب بدوي النويش، الأول بشأن ضرورة إنشاء مزلقان سكة حديد أمام قرية بني عتمان وسعد الدين، والثاني بشأن ضرورة تطوير ورفع كفاءة محطة سكة حديد الميمون مركز الواسطى بمحافظة بني سويف.

كما تتناول اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب فخري طايل، بشأن الخطر الذي يتعرض له المواطنون بسبب عدم وجود رصيف صالح للاستخدام بمحطة كفر طبلوها – تلا – المنوفية.

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