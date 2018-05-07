القاهرة : الإثنين 07 مايو 2018
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فن
الإثنين 07/مايو/2018 - 03:05 ص

شاهد.. أحمد عز فى كواليس «أبوعمر المصرى»

شاهد.. أحمد عز فى
أمير محمد خالد
dostor.org/2159347

يتواجد الفنان أحمد عز، حاليًا في مدينة الغردقة من أجل تصوير عدد من المشاهد الخارجية لمسلسل "أبوعمر المصري"، الذي يخوض من خلاله سباق رمضان المقبل، بعد غياب دام لأكثر عامين.

ونشر الفنان أحمد عز، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" عدد من الصور له في كواليس تصوير المسلسل، الذي يشارك فيه بجانبه كل من، الفنانة الجزائرية أمل بشوشة وأروي جودة وصبري فواز وإيمان العاصي والمسلسل سيناريو وحوار مريم نعوم وإخراج أحمد خالد موسي.

يذكر أن أحمد عز، يقدم من خلال المسلسل شخصية إرهابي وهي عكس الشخصية التي قدمها مؤخرًا في فيلم "الخلية"، حيث قدم دور ضابط يحارب الإرهاب، والفيلم حقق أعلى إيراد في تاريخ السينما وشارك في بطولته بجانب عز كل من، محمد ممدوح وعائشة بن أحمد وأمينة خليل.

شاهد.. أحمد عز فى كواليس «أبوعمر المصرى»
شاهد.. أحمد عز فى كواليس «أبوعمر المصرى»
شاهد.. أحمد عز فى كواليس «أبوعمر المصرى»
شاهد.. أحمد عز فى كواليس «أبوعمر المصرى»
شاهد.. أحمد عز فى كواليس «أبوعمر المصرى»
شاهد.. أحمد عز فى كواليس «أبوعمر المصرى»
شاهد.. أحمد عز فى كواليس «أبوعمر المصرى»
شاهد.. أحمد عز فى كواليس «أبوعمر المصرى»
شاهد.. أحمد عز فى كواليس «أبوعمر المصرى»
شاهد.. أحمد عز فى كواليس «أبوعمر المصرى»
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