هل مؤخر الصداق وقائمة المنقولات من التركة؟.. أمانة الفتوى تُجيب

قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، في فتوى لها، أن مؤخر الصداق وقائمة المنقولات دين على الزوج واجب الأداء لزوجته من تركته قبل تقسيمها، ثم تقسم التركة على ورثته الشرعيين كل حسب نصيبه.



وأضافت في معرض ردها على سؤال يقول: توفي عن زوجة، وثلاث بنات، وأخوين وثلاث أخوات أشقاء، وأخ لأم، فما نصيب كل وارث؟ وما حكم مؤخر صداق الزوجة وقائمة منقولاتها؟ فالبوفاة عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناته ثلثا تركته بالسوية بينهن فرضا؛ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن.



وتابعت: ولأخويه وأخواته الأشقاء الباقي بعد الثمن والثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأخيه لأم؛ لحجبه بالفرع الوارث.