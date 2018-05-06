«العقوبة في الأعراف القضائية» أول رسالة لمبادئ العقاب بسيناء

ناقش الباحث يوسف عبدالقادر مبارك أول رسالة ماجستير في مصر تتعلق بالقضاء البدوي في سيناء والتى كان عنوانها نظرية العقوبة في الاعراف القضائية ببادية سيناء.



وحصل الباحث على درجة الماجستير من معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية عن دراسة حملت عنوان "نظرية العقوبة بالاعراف القضائية" بادية سيناء بدرجة امتياز.



تضمنت لجنة المناقشة والحكم الدكتور إبراهيم عيد نايل أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة عين شمس مشرفا ورئيسا وعضوية كلا من: الدكتور مصطفى فهمى الجوهري أستاذ القانون الجنائى حقوق عين شمس، والدكتور أحمد عبدالحى ديهوم أستاذ مساعد بقسم فلسفة القانون وتاريخة حقوق عين شمس.



وقال الباحث، ان الدراسة تهدف إلى وصف وتحليل القواعد والأهداف المنظمة للعقوبة واستعراض وشرح مضامينها واستخلاص المبادئ والقواعد العامة لنظرية العقوبة في أعراف بادية سيناء، وتهدف أيضا إلى إلقاء الضوء على النظام العقابي الذي أنتجته مجموعة الأعراف البدوية في سيناء ومدي نجاحه في ضبط السلوك الإنساني ولجمه عن إرتكاب الجرائم والخلل بقواعد التعايش بين الأفراد والقبائل وسط صحراء مترامية الأطراف وقبائل ديدنها الحل والترحال والإقتتال على المراعي ومصادر المياه.



وتهدف الدراسة في جانب منها إلى لفت أنظار الباحثين في مجال القانون إلى كنز علمي وإرث إنساني يستحق بذل الجهد وإنفاق الوقت في كشف مكنونه وإماطة اللثام عن جوهره وتفاصيله خدمة للمكتبة العلمية ومعاونة للخطط الوطنية في استغلال موارد صحاريها واستيعاب قدرات سكانها ودمجهم في المجتمعات القومية وإيذانا بحل مشكلات التنمية على الحدود الوطنية ورفع ستار الإغتراب مابين الأطراف وبين قلب المركز في العاصمة حيث صناعة القرار وإصدار التشريعات.



واشار الباحث إلى أن، اهمية الدراسة تأتي من أهمية مكان الدراسة أي أهمية سيناء التي تحمل بصمات مصر حضارة وثقافة وطابعا ومكانا بالقوة نفسها التي يحملها أي إقليم مصري آخر ومنذ بدأ تاريخ مصر المكتوب والنقوش الهيروغليفية تثبت الوجود المصري على كل حجر في سيناء بل أن تراب سيناء قد إمتزج بالدم المصري المدافع ربما أكثر من أي رقعة أخرى مماثلة من التراب الوطني ولا نبالغ إن قلنا حيث يكون ماء النيل يروي الوادي يكون الدم المصري هو الذي يروي رمال سيناء.



كما كشفت نتائج الدراسة الكثير من الجوانب المتعلقة بالعقوبة في القضاء العرفي البدوي بشبه جزيرة سيناء وبعيدا عن الإنحيازات المسبقه والتصورات الجاهزة العديد من النتائج أهمها :أن العنصر القبلي هو العنصر الغالب على سكان سيناء، وغدت الصبغة القبلية هي الغالبة عليهم بما فيها من عادات وتقاليد وأعراف وقيم تحكم حياة المجتمع البدوي، وعدت هذه العادات وهذا العرف بمثابة القانون الواجب النفاذ على الجميع، لأن الإنتماء للقبيلة وأعرافها هو القاعدة الأساسية للبدوي وقد ساعد على سيادة القبيلة في سيناء أن الرؤية الإدارية والقضائية للحكومات المصرية المتعاقبة كانت تقوم على أساس ترك حياة السكان تسير وفق العرف والعادة المتبعة لديهم طالما أنه ليس هناك ما يعكر صفو الأمن والاستقرار بها وضمان سيولة حركة مرور الأفراد والقوافل نحو الشام والحجاز.



بالإضافة إلى أن الرسالة ذكرت أن القبيلة في سيناء تخضع لنظام صارم يضبط تصرفاتها ويلجم سلوكيات أفرادها عن طريق نظام عقابي ناجز من حيث الوقت ومن حيث جسامته على مرتكبي الأفعال الإجرامية.



وأكدت الرسالة، أن النظرية العامة للعقوبة في العرف القضائي ببادية سيناء لها ما يبرر تحققها من حيث المبادئ العامة التي تحكمها من خلال جوهرها وضماناتها والخصائص التي تميزها وتنوعها وتعددها والضوابط التي تحكم تطبيقها، فضلا عن شموليتها وإنقضائها ولا يقدح في ذلك عدم إعتدادها بمبدأ "شخصية العقوبة".