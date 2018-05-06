محمد رفاعي «هل هلاله» في رمضان: «أكشن»

انتهى الممثل الشاب محمد رفاعي من تصوير الفيلم القصير «هل هلاله» الدي تدور أحداثه حول العادات السيئة التي تتم في شهر رمضان، ومن المقرر عرض الفيلم خلال الأيام المقبلة.



وتم تصوير العمل على مدار يومين داخل فيلا بمنطقة المقطم، ويشارك في البطولة عمر إبراهيم، ندى الشناوي، محمد الحوفي، دينا عبد العزيز، والطفل بودي، والفيلم فكرة أمل بن الناصر ومونتاج عمرو نبيل وإخراج عمر إبراهيم.



يعد الفيلم هو الثالث للممثل الشاب محمد رفاعي في رمضان، حيث قدم العام الماضي فيلم وجبة سحور وقبلها فيلم ساعة أذان الذي عرض حصريًا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي.