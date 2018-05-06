محافظ الغربية يفتتح فرع مؤسسة الكبد بسمنود (صور)
افتتح محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، فرع مؤسسة الكبد المصري، بقرية ميت بدر حلاوة، بمركز سمنود.
ونفد الفرع أهالي القرية بالجهود الذاتية، وبلغت التكلفة 13 مليون جنيه.
افتتح محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، فرع مؤسسة الكبد المصري، بقرية ميت بدر حلاوة، بمركز سمنود.
ونفد الفرع أهالي القرية بالجهود الذاتية، وبلغت التكلفة 13 مليون جنيه.
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