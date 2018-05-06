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الأحد 06/مايو/2018 - 10:25 م

بريطانيا تدعو ترامب للتمهل بشأن اتفاق إيران النووي

ترامب
ترامب
محمد عمر
dostor.org/2159331

قال سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة، اليوم الاحد، إن بلاده تعتقد انه مازال من الممكن معالجة مخاوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووى الايرانى فى الوقت المناسب لمنعه من الانسحاب من الاتفاق.

وقال كيم داروتش سفير بريطانيا لدى واشنطن، إن بريطانيا لديها أفكار للتعامل مع تلك المخاوف، وذلك حسب ما نقات وكالة أسوشيتيد برس الامريكية.

أشارت الوكالة إلى أن هذه المخاوف تتمثل في برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية ومشاركتها في صراعات الشرق الأوسط، وهي قضايا ليست جزءا من الاتفاق الدولي كما يعترض ترامب على بند بالاتفاق يسمح لإيران باستئناف جزء من برنامجها النووي بعد عام 2025.

وأضاف داروتش "نحن نعتقد أننا يمكن أن نجد بعض اللغة، وننتج بعض الإجراءات التي تلبي اهتمامات الرئيس".
ومن المقرر أن يعلن ترامب موقفه النهائي من الاتفاق النووي في 12 من الشهر الجاري.

وأكد السفير البريطاني أنه ربما يكون أفضل شيء هو أن يتأخر الرئيس ترامب أكثر من الموعد النهائي لهذا الشهر ويترك الأمر للفرنسيين والبريطانيين للنظر في طريقة أفضل لتعديل الاتفاق.

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