القاهرة : الإثنين 07 مايو 2018
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الأحد 06/مايو/2018 - 10:23 م

غدًا.. الحكم على شقيقين قتلا نجل عمهما لخلافات ثأرية بالتبين

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
عادل عبد العال
dostor.org/2159328

تصدر محكمة جنايات القاهرة، غدًا، حكمها على شقيقين لارتكابهم جريمة قتل نجل عمهما؛ لخلافات ثأرية بينهم بالتبين.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام عابد عبد العزيز مهدى أحمد، محبوس، 37 سنة، سائق، وشقيقه خالد، 50 سنة، تاجر مواشى بقتل ابن عمهما سعيد فرحات مهدى أحمد وشقيقه مصطفى عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيّتا النية وعقد العزم على قتلهما لخلافات بينهم وأعدّا لهذا الغرض أسلحة نارية "بندقتين آليتين" فكمنا له بالطريق الذى أيقنا سلفا مرورهما به وما إن ظفرا بهما حتى أطلقا صوبهما أعيرة نارية قاصدين قتلهما فأحدثا بهما الإصابات التى أودت بحياتهما.

وأكدت تحريات الرائد شرطة مصطفى حسين أباظة، رئيس مباحث قسم شرطة مباحث قسم شرطة التبين السرية أن المتهمين اعتزما قتل المجنى عليهما لخلافات ثأرية بينهما، فأعدا لذلك أسلحة نارية وكمنا وما أن أبصرهما فأطلقا عليهما أعيرة نارية أودت بحياتهما.

يصدر الحكم برئاسة المستشار صبحى اللبان وعضوية المستشارين هانى عبد العليم ومحمد شعبان وخالد أبو الليل وأمانة سر علاء حمزه وإسلام عاشور.

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