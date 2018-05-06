أبرز 5 معلومات عن صندوق مكافحة الإدمان
يقدّم الخط الساخن التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي (16023) خدمات علاجية للمتعاطين والمدمنين بالمجان، وفي سرية تامة.
ويرصد «الدستور» أهم 5 معلومات عن الصندوق والخط الساخن التابع له، وهي:-
- خدمات علاجية لوقف التدهور العضوي والنفسي الناتج عن التعاطي.
- يقدّم العلاج مجموعة من الأطباء المتخصصين في علاج الإدمان والتعاطي.
- يعمل الخط الساخن لمدة 24 ساعة وخلال العطلات الرسمية.
- يكشف الأطباء إكلينيكيا على المتعاطين لتحديد طرق العلاج.
- يمتد العلاج ليشمل الأسرة والسياق الاجتماعي بكاملة.