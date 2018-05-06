هاواي: ظهور صدوع جديدة قرب بركان كيلوا المتفجر

ظهرت صدوع جديدة جراء استمرار ثوران بركان كيلوا، الأكثر نشاطًا في هاواي، تدفقت منها حمم بركانية وانبعاثات بعضها سام ما استدعى إجلاء آلاف السكان.



وأعلن مرصد هاواي للبراكين، في بيان، أصدره، اليوم الأحد، أن ثمانية صدوع، جميعها في منطقة "ليلاني إستيتس"، التي تلقى سكانها البالغ عددهم 1700 شخص، منذ الخميس الماضي، أوامر بإخلاء منازلهم على غرار سكان منطقة "لانيبونا غاردنز".



وأشار المرصد التابع للوكالة الأمريكية للجيولوجيا وعلوم الزلازل أن تشققات أرضية جديدة تم رصدها، صباح اليوم الأحد، "لا ينبعث منها البخار أو الحرارة".



فيما يصل، أحيانًا، ارتفاع الحمم البركانية المتفجرة من الصدوع إلى 70 مترًا، توقف تدفق الحمم من صدوع أخرى.