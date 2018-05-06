سلوفاكيا تنفي تورطها في خطف رجل أعمال فيتنامي

قالت مسؤولة حكومية في سلوفاكيا لوسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، إنه من المستحيل تمامًا أن تلعب براتسلافا دورًا في عملية اختطاف مزعومة لرجل أعمال فيتنامي في العاصمة الألمانية برلين.



وقالت وزيرة الداخلية دينيسا ساكوفا لقناة "تي أيه ثري" التليفزيونية، إن "الوفد الفيتنامي خضع بكامله للتفتيش من قِبل الشرطة قبل استخدامه الطائرة الحكومية السلوفاكية.. الكل كان يحمل جوازات سفر دبلوماسية".



وتتعارض تصريحات ساكوفا مع تقييم أكثر حذرًا لرئيس الوزراء بيتر بيليجريني، الذي كان في زيارة إلى برلين يوم الأربعاء، ولم يستبعد أن يكون الوفد الفيتنامي "قد أساء استغلال" كرم الضيافة للحكومة السلوفاكية من أجل إعادة رجل الأعمال ترينه شوان تانه إلى بلاده.