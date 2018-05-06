صندوق سيادي سعودي لإنشاء مراكز ترفيهية بالمملكة

يعتزم صندوق الثروة السيادي الرئيسي في السعودية تأسيس شبكة من المراكز الترفيهية في أنحاء المملكة، مع سعي الحكومة لتحفيز قطاع الترفيه المحلي، وفقًا لما ذكره رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للخطة، اليوم الأحد.



وقال عبد الله الداوود، رئيس مجلس إدارة شركة الترفيه للتطوير والاستثمار، إن شركته تخطط لتأسيس نحو 20 مركزًا، تتراوح مساحة كل منها بين نحو 50 ألفا و100 ألف متر مربع، في 14 أو 15 مدينة.



وذكر الداوود أن شركة الترفيه، التي أسسها صندوق الاستثمارات العامة في يناير الماضي، ستدعو الشركات الخاصة للاستثمار معها على أساس تجاري، وتستهدف إنشاء المراكز خلال السنوات المقبلة.



وستتضمن المراكز منشآت ترفيهية مثل دور السينما وأماكن مخصصة للعروض العامة، في إطار خطة الحكومة الرامية لتعزيز قطاع الفن والثقافة الذي يزدهر في السعودية، إلى جانب مطاعم ومتاجر للبيع بالتجزئة.