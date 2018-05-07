اليوم.. محاكمة قاتل زوجته وابنته بمنشأة ناصر

تستكمل محكمة جنايات القاهرة دائرة منشأة ناصر، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية حسن حسين عيسي وعصام اليماني ووليد محمد، اليوم الإثنين، محاكمة متهم بقتل زوجته وابنته؛ لمناقشة شهود الأثبات.



وأسندت النيابة العامة للمتهم حسن عطية حسن، تهمة قتل المجني عليها زوجته أميرة رسمي جمعة، عمدًا من غير سبق الأصرار أو الترصد، فبعد أن نشب الخلاف بينهما أستل سكينًا وأحكم قبضته عليها بالقوة وطرحها أرضًا وجثم فوقها فأبت وتشبثت ما حدث إصابتها بيداها فخارت قواها وأفلتت يداها وصارت طيعة لبطشه فقام بتسديد عدة طعنات بمنطقة الحياة بجسدها بالسلاح قاصدًا إزهاق روحها فحدثت إصابتها التي أودت بحياتها.



كما أسندت له النيابة تهمة قتل ابنته المحني عليها طفلته رقيه حسن عطية، عمدًا مع سبق الأصرار، وذلك على إثر محاولة النجاة منه ابات ارتكابة جرمه محل الاتهام الأول مستخدًا نفس السلاح خشية افتضاح أمره اطبق يداه على عنقها ثم قام بنحرها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.



وأكد الشاهد الأول مفتش المباحث، أن تحرياته حول الواقعة توصلت إلى وحود خلاف بين المجني عليها وأهلية زوجها مما دعى المجني عليها لترويج الإشاعات على زوجة شقيق المتهم وفور علم الأخير بذلك حضر إلى زوجته بمسكن الزوجية ودارت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة فاستل سكينًا وسدد للمجني عليها ضربة في عنقها أودت بحياتها، وأثناء ذلك حضرت ابنة المجني عليها الثانية فنشأت في ذهنه فكرة إزهاق روحها خشية افتضاح أمره، فقام بنحرها ثم غسل أداة الجريمة وأخفى ملابسه التي كان يرتديها وغادر مسرح الواقعة وحضر عقب ذلك بساعة تقريبًا وتظاهر أن مجهول قام بقتل زوجته وابنته، وتمكن من ضبطه وبمواجهته أقر له بارتكاب الواقعة وأرشد على أداة الجريمة.



أما الشاهد الثاني رئيس مباحث قسم منشاة ناصر، فقال إن تحرياته المبدئية حول الواقعة توصلت أنه على إثر خلافات بين المجني عليها الأولى وزوجة شقيق المتهم بسبب أدعاء الأولى بأن الثانية تمارس الرذيلة مع أحد الأشخاص فحضر إليها المتهم ونشبت مشادة كلامية فاستل سكينا وارتكب بها الواقعة وأن الشاهد السابق هو من قام بإجراء تحرياته النهائية.