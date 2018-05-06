شيرين رضا على إنستجرام: «لدينا أقوال أخرى»

طرحت شركة العدل جروب المنتجة لمسلسل "لدينا أقوال أخرى" بوستر جديدا للمسلسل ظهرت من خلال النجمة شيرين رضا بمفردها عليه، وجاءت فكرة البوستر جديد ومختلفة حيث أطلت شيرين على البوستر بأكشنات مختلفة لتكشف من خلالها عن شخصيتها بالمسلسل.



ونشرت شيرين البوستر علي صفحتها بموقع انستجرام وعلقت علي الصورة "ملك البدرواي في مسلسل لدينا أقوال أخرى رمضان 2018".



وتشارك شيرين في بطولة العمل بجانب الفنانة يسرا وأحمد حاتم ومحمد شاهين وسلمي أبو ضيف وهو من تأليف أمين جمال وإخراج محمد علي.