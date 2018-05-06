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الأحد 06/مايو/2018 - 10:07 م

شيرين رضا على إنستجرام: «لدينا أقوال أخرى»

شيرين رضا
شيرين رضا
أمير محمد خالد
dostor.org/2159316

طرحت شركة العدل جروب المنتجة لمسلسل "لدينا أقوال أخرى" بوستر جديدا للمسلسل ظهرت من خلال النجمة شيرين رضا بمفردها عليه، وجاءت فكرة البوستر جديد ومختلفة حيث أطلت شيرين على البوستر بأكشنات مختلفة لتكشف من خلالها عن شخصيتها بالمسلسل.

ونشرت شيرين البوستر علي صفحتها بموقع انستجرام وعلقت علي الصورة "ملك البدرواي في مسلسل لدينا أقوال أخرى رمضان 2018".

وتشارك شيرين في بطولة العمل بجانب الفنانة يسرا وأحمد حاتم ومحمد شاهين وسلمي أبو ضيف وهو من تأليف أمين جمال وإخراج محمد علي.

شيرين رضا على إنستجرام: «لدينا أقوال أخرى»
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