القبض على عاطلين بحوزتهما 504 عبوات مواد كحولية بالإسماعيلية

تمكنت أجهزة الأمن بالإسماعيلية، من القبض على عاطلين بحوزتهما 504 عبوات مواد كحولية دون ترخيص، أثناء استقلالهما سيارة بدائرة قسم أول الإسماعيلية.



كان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام ضباط الإدارة بضبط كل من "محمد. ع. ن" 35 عاما، عاطل، مقيم دائرة مركز الإسماعيلية و"ياسر. ا. ع" 35 عاما عاطل، أثناء استقلالهما السيارة رقم 102558 ملاكى الإسماعيلية وبحوزتهما 504 عبوات مواد كحولية دون ترخيص.