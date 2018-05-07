أسعار الخردة اليوم

سجل سعر الخردة اليوم الإثنين 360 دولارا للطن كأعلي سعر له، و340 دولار كأقل سعر له.



وتدخل الخردة في بعض المنتجات التي تنتجها الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية التي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.

