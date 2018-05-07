أسعار البليت اليوم
سجل خام البليت اليوم الأثنين 510 دولارات كأعلي سعر له، و500 دولار كأقل سعر له.
ويدخل خام البليت في بعض المصنوعات التي تنتجها شركة الحديد والصلب المصرية، وتستهدف الشركة انشاء مصنع للبيلت خلال الفترة القادمة.
سجل خام البليت اليوم الأثنين 510 دولارات كأعلي سعر له، و500 دولار كأقل سعر له.
ويدخل خام البليت في بعض المصنوعات التي تنتجها شركة الحديد والصلب المصرية، وتستهدف الشركة انشاء مصنع للبيلت خلال الفترة القادمة.
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