شكري وأبوالغيط يلتقيان سفير السعودية بالقاهرة

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، بمكتبه بمقر وزارة الخارجية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة أسامة نقلي، حيث قدم له نسخة من أوراق اعتماده، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المتميزة بين البلدين.



كما استقبل أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الأحد، بمكتبه بجامعة الدول العربية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي، حيث قدم له خطاب اعتماده مندوبًا دائمًا للمملكة لدى جامعة الدول العربية، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث مجمل الأوضاع على الساحة العربية.