مطار القاهرة يستقبل 4 آلاف سائح على متن 127 رحلة

استقبل مطار القاهرة الدولي خلال الـ 24 ساعة الماضية، 127 رحلة دولية وداخلية لشركة مصر للطيران والشركات العاملة بالمطار وعلى متنها 4 آلاف و167 سائحا من عدة جنسيات أجنبية وعربية.



وضمت الأفواج السياحية مجموعات من بريطانيا وروسيا وألمانيا وكرواتيا والصين وأندونيسيا واليابان وتايوان وبلجيكا وفنلندا وكرواتيا والإمارات والكويت والسعودية والبحرين والعراق.



وقامت شرطة السياحة بالإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم بينما قامت إدارة قوات الأمن وتأمين الركاب بالمطار بتأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم.