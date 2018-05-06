الوفد ينعي خالد محيي الدين: أحد رموز العمل السياسي

نعى سعد بدير، عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، وفاة المناضل الوطني خالد محيى الدين رئيس حزب التجمع الأسبق ومؤسس الحزب وأحد الضباط الأحرار، عضو مجلس الشورى السابق، داعيًا الله أن يتغمده برحمته.



وقال بدير، في بيان الأحد، إن الفقيد كان مناضلًا ووطنيًا ونصير للدولة المصرية وللفقراء، مؤكدًا أنه كان على مدار مسيرته السياسية الممتدة رمزًا من رموز العمل السياسي الوطني.



أضاف نائب دائرة أوسيم والوراق، الراحل كانت له إسهامات قيمة على مدار تاريخه السياسي منذ مشاركته في ثورة 23 يوليو، مؤكدًا أن مصر والأمة العربية والقوى الوطنية والاشتراكية فقدت قامة نبيلة وعريقة وأخر ضابط من الضباط الأحرار، متوجها بخالص العزاء لأسرة الراحل ولجميع محبيه