«ماكرون» يزور موريتانيا.. 2 يوليو

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارة إلى موريتانيا 2 يوليو المقبل، بالتزامن مع انتهاء أعمال القمة الإفريقية التي ستحتضنها العاصمة نواكشوط.



ووفقا لصحيفة الصحراء الموريتانية، يجري الرئيس الفرنسي خلال هذه الزيارة مباحثات مع نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز حول بعض الملفات الدولية.



وأفادت الصجيفة بأن زيارة ماكرون تعتبر هي الأولى لرئيس فرنسا للبلاد منذ 21 عاما، حيث تعد زيارة جاك شيراك في 1997، هي آخر زيارة لرئيس فرنسي للبلاد خلال حكم الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد الطايع.



وأضافت أن موريتانيا استقبلت منذ استقلالها 4 رؤساء فرنسيين كان أولهم الرئيس شارل ديجول عام 1959 واستقبله الرئيس المختار ولد داداه، وفي فبراير 1971 زار جورج بومبيدو موريتانيا واستقبله الرئيس المختار ولد داداه، فيما زار الرئيس فرانسوا ميتران عام 1982 موريتانيا واستقبله الرئيس محمد خونه ولد هيداله.