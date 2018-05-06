سفير السعودية يقدّم أوراق اعتماده مندوبًا بالجامعة العربية

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم، في مكتبه بمقر وزارة الخارجية سفير السعودية الجديد لدى مصر أسامه نقلي، الذي قدم له نسخة من أوراق اعتماده.



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المتميزة بين البلدين، كما استقبل أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمكتبه بجامعة الدول العربية السفير السعودي، حيث قدم له خطاب اعتماده مندوبًا دائمًا للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث مجمل الأوضاع على الساحة العربية.