القاهرة : الإثنين 07 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:51 ص

2556 مسلحا يغادرون مخيم اليرموك السورى
02:22 ص

كيف تدخل نظام «الحمدين» فى شؤون الشعب الصومالى؟
12:38 ص

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

اقتصاد
الإثنين 07/مايو/2018 - 07:57 ص

اليوم.. وزير البترول يُعلن تفاصيل ربط حقل «أفروديت» للغاز

وزير البترول
وزير البترول
سيد ابراهيم - أسامة الشندويلي
dostor.org/2159294

يعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا بحضور نظيره القبرصى جورجيوس لاكوتريبيس وزير الطاقة فى بلاده، وذلك بعد توقيع مصر اتفاق مع قبرص لربط حقل أفروديت للغاز بها.

وتسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز في المنطقة، بعد اكتشاف حقل ظهر العملاق، خصوصا مع امتلاكها محطات لتسييل الغاز الطبيعي.

من جانبه، أعلن جورجيوس لاكوتريبيس وزير الطاقة القبرصى، أن الحكومة القبرصية قدمت إلى الاتحاد الأوروبى اتفاقية حكومية دولية لإطار خط أنابيب بين أفرودايت ومصر.

موضوعات متعلقة

قبرص تقترب من تحويل غاز «أفروديت» إلى مصانع الغاز المسال في مصر

البترول: ضخ غاز قبرص إلى مصر نهاية 2019

«الملا» يكشف خطوات تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة الغاز

وزير البترول: اتفاق مع قبرص لربط حقل «أفروديت» بمصر

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر

منذ أقل من شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

الآن

أسعار العملات العربية اليوم.. و«الريال السعودى» بـ4.73 جنيه

2556 مسلحا يغادرون مخيم اليرموك السورى

اليوم.. محاكمة قاتل زوجته وابنته بمنشأة ناصر

هانى رمزى يُعلن انسحابه من السباق الرمضانى

الأكثر قراءة

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

أستاذ طب شرعي يوضح الفرق بين «القتل والانتحار»

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

ألبومات الصور

ألوان عصرية لديكور منزلك (صور)

مؤتمر قرعة الحج السياحي

تطوير الصالة الموسمية في مطار القاهرة (صور)

ضبط 14 مخالفة تموينية بمرسى مطروح

نجم الساعة

أيوب..انتقام شاب متوسط الحال قضى سنوات ظلمًا داخل السجن

ads
الأكثر قراءة

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

أستاذ طب شرعي يوضح الفرق بين «القتل والانتحار»

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

كشكول

غداً.. مايكروسوفت مصر تعلن عن أسماء الفائزين بكأس التخيل (Imagine Cup) 2018 بجامعة عين شمس

ننشر نتيجة المسابقة القرآنية الكبرى بـ"عربية الأزهر"

ننشر نتيجة المسابقة القرآنية الكبرى بـ"عربية الأزهر"

رئيس جامعة بنى سويف يستقبل وفد هيئة ضمان الجودة لمراجعة ملفات كلية التمريض أ

منصور حسن يستقبل وفد هيئة ضمان الجودة لمراجعة ملفات كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

النتائج الأولية.. المستقبل يحصل على 3 مقاعد وميقاتي 4 بالشمال اللبناني

حزب الله: سعد الحريري خسر في دائرته

بالفيديو.. المتحدثون باسم الجاليات العربية يتضامنون مع فلسطين

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

دراسة توضح طريقة الاحتفاظ بالتفاصيل فى الذاكرة

فيديوجراف.. «إطلالة ساندي ومعركة صلاح» أبرز أخبار اليوم

«اتجاهات النقد في الصحافة الأدبية» رسالة ماجستير بـ«آداب القاهرة»

ads
ولاد الكار

غدًا.. انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام

الصحة

أطباء الإمارات يبدأون مهامهم الإنسانية لعلاج لاجئي الروهينجا

الدستور على فيسبوك
ads