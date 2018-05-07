اليوم.. وزير البترول يُعلن تفاصيل ربط حقل «أفروديت» للغاز

يعقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا بحضور نظيره القبرصى جورجيوس لاكوتريبيس وزير الطاقة فى بلاده، وذلك بعد توقيع مصر اتفاق مع قبرص لربط حقل أفروديت للغاز بها.



وتسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز في المنطقة، بعد اكتشاف حقل ظهر العملاق، خصوصا مع امتلاكها محطات لتسييل الغاز الطبيعي.



من جانبه، أعلن جورجيوس لاكوتريبيس وزير الطاقة القبرصى، أن الحكومة القبرصية قدمت إلى الاتحاد الأوروبى اتفاقية حكومية دولية لإطار خط أنابيب بين أفرودايت ومصر.