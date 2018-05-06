هل تريزيجيه مظلوم إعلاميًا؟

«تريزيجيه مظلوم إعلاميًا».. جملة غريبة الأطوار اتفق عليها غالبية مشجعى الكرة المصرية فى الآونة الأخيرة اعتراضًا على ما اعتبروه عدم حصول اللاعب على الاهتمام الكافى بما يقدمه فى الدورى التركى، والأغرب من ذلك ترديد كثير من الإعلاميين والصحفيين التعبير ذاته، فلا أعرف كيف يكون مظلومًا إعلاميًا وهم متواجدون؟، من منعكم إذن من الكتابة عنه والإشادة به إذا كان الأمر كذلك؟.



هل حقًا يتعرض نجم المنتخب المصرى للظلم؟، وكيف تؤثر هذه الكلمات عليه داخل معسكر الفراعنة؟، وماذا ينتظر صاروخ كوبر الصاعد؟.. هذه وغيرها من التساؤلات تُجيب عنها «الدستور» فى هذا التقرير.



ترويج مصطلح ظل صلاح يهدد معسكر الفراعنة

ترى الغالبية العظمى من متابعى الكرة المصرية تريزيجيه ضحية لصلاح، ويعتقدون بأن ما يناله من إشادات وأضواء لا يليق بما يُحدثه فى الدورى التركى، ويطالبون بأن تكون له نفس المساحات المتاحة لصلاح أيضًا.

تألق تريزيجيه مع فريقه قاسم باشا، سجل ١٣ هدفًا فى الدورى، وثلاثة أهداف أخرى فى كأس تركيا ويقبع فى المركز التاسع، ورغم أدائه الرائع وأرقامه الجيدة، كيف يمكن لعاقل أن يطلب وضع هذه الأرقام والمعطيات فى نفس المكانة التى ينالها لاعب يصارع ميسى على الحذاء الذهبى، ويهدد رونالدو فى نهائى دورى الأبطال، وأجلس مهاجمى البريميرليج العظام يشاهدون تفرده بصدارة الهدافين، وينتظر العالم إتمام عملية انتقاله إلى مدريد كأغلى صفقة محتملة فى تاريخ اللعبة.. بأى منطق يفكر هؤلاء؟!. نعم ما يقدمه تريزيجيه شىء رائع ومبشر، لكنه ليس بالشىء الكبير الذى يستحق ضجيج «المظلومية» ودعوات الفتنة التى نُشعلها داخل صفوف الفريق الوطنى دون أن نشعر، فما يفعله تريزيجيه بالدورى التركى المتواضع مقارنة بكبرى دوريات أوروبا ليس بجديد، سبق وفعله أحمد حسن بل وأفضل منه عندما توج مع بشكتاش بالألقاب ونال جائزة أفضل لاعب هناك، وما زال اسمه محفورًا بين الكبار، كذلك شهد الدورى ذاته تألق العديد من الأسماء المصرية مثل عبدالظاهر السقا، وأيمن عبدالعزيز.

لا يستطيع شخص أن يقلل من عطاء صاروخ الفراعنة، ولا يُنكر أحد أن تألقه يومًا تلو الآخر يمهد لانتقاله إلى محطة جديدة تجعلنا نتفاءل ونقول إننا بصدد صلاح جديد ربما، لكن غير المقبول هو محاولة إظهاره كضحية لصلاح أو ترويج مصطلح «ظل صلاح» فهذا يهدد منتخب مصر، فرغم جهوده الكبيرة وعطائه الجبار إلا أن ما يقدمه صلاح يبعده عن جميع اللاعبين المصريين بسنوات ضوئية.



المهارات وحدها لا تكفى.. نجم الأهلى لن يكون الملك

يخطو تريزيجيه بصورة مثالية نحو الانتقال إلى نادٍ أكبر فى تركيا، أو العبور إلى الدورى الإنجليزى حيث العروض المقدمة من أندية عدة يأتى على رأسها ليستر سيتى.

والأمر الثابت أن نجم الأهلى مُنذ رحل وضع نصب عينيه النجاح وعدم العودة، حتى بعد عقبة أندرلخت التى كادت تُفسد مشواره، لكن الأمر الأكثر يقينًا أن تريزيجيه لن يكون «صلاح».. أمثال صلاح نادرون لا يتكررون كل يوم بهذه السهولة.

مخطئ من يعتقد أن مهارة تريزيجيه أو حتى رمضان صبحى أقل من صلاح، ومخطئ أيضًا من يتوهم أن صلاح فاق كل المصريين والأفارقة لأنه أكثر موهبة ومهارة منهم جميعًا، فالأمر متعلق بعوامل أخرى مغايرة لا يمتلكها تريزيجيه وصعب أن تُكتسب بسهولة.

نعم سينتقل تريزيجيه لنادٍ كبير، وربما يتألق لكنه لن ينافس على أفضل لاعب فى العالم، فهؤلاء يمتلكون جينات خاصة، واعتبارات شخصية لا يبدو على تريزيجيه شىء منها، فصلاح الذى رحل فى صمت قبل سنوات بدا جاهزًا لكل مرحلة، بدءًا من تعلم اللغة تلو الأخرى، مرورًا بالاندماج وسط المجتمعات المختلفة، وصناعة القبول لدى الجمهور أينما تواجد، وصولًا لفرض شخصيته القوية على زملائه وإجبارهم على التخديم عليه مهما كانت أسماؤهم، فهى سمات مرتبطة بالثقافة والعقلية والشخصية، التى هى عملة فريدة ملك للأساطير.

نعم عندما ذهب صلاح إلى بازل كان هناك من أفضل منه وكذلك فى فيورنتينا، حتى فى روما اصطدم بتوتى، لكنه فى كل هذه المحطات كان الأكثر قوة داخل الملعب.