هل تندلع معركة عسكرية بين إيران وإسرائيل فى مايو الجارى؟

بات التصعيد الإيرانى الإسرائيلى، يأخذ منحنى آخر، خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذى يهدد مستقبل المنطقة جراء استخدام الطرفين القوة العسكرية، وهنا أتطرق إلى تقرير قدمته صحيفة «فورين بوليسى» الأمريكية؛ حول النقاش الحاد واحتمالات التصعيد ما بين إسرائيل وإيران، بعنوان «الهدوء الإسرائيلى.. الذى يسبق العاصفة»، بقلم المحلل الشهير «فيليب جوردون»، وبدأ المحلل تقريره قائلًا: «على السطح؛ تبدو إسرائيل مستقرة، وفقًا لما لاحظته خلال رحلتى لها فى الأسبوع الماضى، لكن المظاهر يمكن أن تكون خادعة، إذ تلوح فى الأفق عديد من المخاطر التى يمكن أن تحطم الهدوء الظاهر فى لحظات، إذا لم يجر إدارتها بعناية.

فى الواقع، كما قال الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «عاموس يلدين»، خلال الأسبوع الماضى، فإن شهر مايو الجارى، قد يكون أخطر شهر تواجهه إسرائيل منذ عقود، وخلافًا لمايو ١٩٦٧ فإن إسرائيل، لا تواجه خطرًا عسكريًا من الخارج، لكن لا ينبغى أن تتجاهل إسرائيل أو أصدقاؤها فى الخارج، خطورة التهديدات التى يمكن أن تنفجر فى الأسابيع المقبلة.

انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى يدفع طهران لبناء قنبلتها.. وتزايد التصعيد مع نقل السفارة

التهديد الأول؛ يتمثل فى المواجهة التى تلوح فى الأفق بين إسرائيل وإيران فى سوريا، فمع تعزيز إيران لوجودها فى سوريا لدعم نظام الرئيس الأسد، أوضح قادة إسرائيل السياسيون والعسكريون بصورة متزايدة، أنهم لن يتسامحوا مع تأسيس وجود عسكرى معادٍ قريبًا من حدود بلادهم.

وأفادت تقارير، خلال الأشهر القليلة الماضية، بأن إسرائيل نفذت ضربات عسكرية ضد أهداف إيرانية فى سوريا أكثر من مرة، يشمل ذلك توجيه ضربات جوية ضد قواعد عسكرية، ومصانع صواريخ، ومخازن أسلحة تابعة لإيران.

وفى ١٠ فبراير، وعقب إسقاط الدفاعات الجوية الإسرائيلية، طائرة إيرانية مسلحة دخلت الأجواء الإسرائيلية، أفادت التقارير الإخبارية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية، قصفت المطار السورى ومركز القيادة والتحكم الإيرانى الذى انطلقت منه الطائرة. أما إيران؛ فأسقطت طائرة إسرائيلية من طراز (F ١٦) وهى الطائرة الأولى من نوعها، التى تخسرها إسرائيل منذ عقود، ما دفع إسرائيل للرد بتوجيه ضربات عسكرية ضد بطاريات صواريخ جوية، ومواقع تابعة للحرس الثورى الإيرانى.

لو ردت إيران على الضربات الإسرائيلية بصورة غير متوازية، وذلك عبر إطلاق صواريخ على المدن الإسرائيلية، وتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف إسرائيلية فى الخارج، فإن خطر التصعيد سيكون عاليًا. التهديد الثانى؛ يرتبط باقتراب انتهاء المهلة الزمنية الخاصة بالقرار الأمريكى، حول الالتزام بالاتفاق النووى الإيرانى، وهو اتفاق هش بالفعل، وقد تعرض الاتفاق لضربة كبيرة أخرى بسبب مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بأن إيران تكذب بشأن طموحاتها النووية، ويتعين على الرئيس ترامب أن يقرر فى ١٢ مايو، ما إذا كان عليه إصدار قرار لتجديد رفع العقوبات، وهو قرار ضرورى للإبقاء على الاتفاق النووى حيًا.

ولو انسحبت واشنطن من الاتفاق، فمن غير المحتمل أن تسارع إيران لبناء قنبلة نووية، لكنها ربما تطرد المفتشين النوويين الدوليين، وتستأنف برامج التخصيب والتطوير النووية التى جمدتها عام ٢٠١٣، لو ألغى ترامب الاتفاق، فإن القادة الإيرانيين يهددون بالرد، عبر الانسحاب من اتفاقية منع الانتشار النووى واستئناف إنتاج يورانيوم مخصب بنسة عشرين بالمائة، وهى خطوة باتجاه إنتاج وقود، قادر على صناعة قنبلة نووية، ولو انهار الاتفاق، واتخذت إيران مثل تلك الإجراءات، فمن المحتمل أن تواجه أمريكا وإسرائيل سريعًا خيار السماح لإيران بتطوير برنامجها النووى من دون رقابة أو قيود، وهو خيار تعهدت الدولتان بعدم السماح به، أو مهاجمة إيران عسكريًا، ما سيترتب عليه عواقب لا يمكن التكهن بها ولكنها فتاكة.

التهديد الثالث؛ يتمثل فى أن الصراع بدأ بالفعل على حدود إسرائيل مع غزة، فبسبب ضيقهم من سنوات العزلة، والحرمان الاقتصادى والحكم البائس، وغياب الأمل فى المستقبل، تحرك عشرات الألاف من الفلسطينيين اليائسين فى غزة، خلال الشهر الماضى صوب الجدار الذى يفصل حدود غزة عن إسرائيل، علاوة على مطالبتهم بـ«حق العودة» للأراضى، فى غضون ذلك؛ ردت إسرائيل باستخدام قوة مفرطة ومميتة غالبًا، ما تسبب فى مقتل العشرات وإصابة المئات من الفلسطينيين، ومع مواصلة المحتجين الاقتراب من الجدار الحدودى، يحرقون الإطارات ويحملون حجارة وسكاكين، ويرمون زجاجات المولوتوف، فإن الوضع قد يزداد سوءًا، لو تصاعد الوضع إلى إطلاق حماس صواريخ، أو تنفيذ هجمات عبر الأنفاق ضد إسرائيل، التهديد الرابع؛ هو انتقال احتجاجات غزة إلى الضفة الغربية، وهو ما يزيد من المخاطر المرتبطة بمراسم افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس، فى ١٤ مايو، وهو قرار أثار الكثير من الجدل، فى ظل هذه البيئة المتوترة، يمكن للأمور أن تتطور بطريقة مختلفة، فقد جرى اختيار التاريخ ليتوافق مع إحياء ذكرى استقلال إسرائيل، لكن هذا يسبق بيوم واحد ذكرى إحياء الفلسطينيين يوم النكبة التى وقعت لهم عام ١٩٤٨.

لذلك فالتناقض بين احتفال مسئولى إدارة ترامب وعشرات من أعضاء الكونجرس، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبين مقتل الفلسطينيين فى غزة، على أيدى قوات الأمن الإسرائيلية، يمكن أن يؤدى لانفجار، ويمكن لهذا الأمر أن يؤدى لحدوث اضطرابات فى الضفة الغربية، سيكون من الصعب جدًا السيطرة عليها.



خطوات وقف التصعيد: التصرف بحكمة فى الملف السورى.. وتفادى اندلاع انتفاضة جديدة فى غزة

هذه القنابل الموقوتة لن تنفجر بالضرورة فى شهر مايو، لكن أيًا منها مرشح للانفجار، ولتجنب ذلك سيتعين على قادة إسرائيل بالتعاون مع شركائهم الأمريكيين، التصرف بحكمة وعزيمة وحذر.

ففى سوريا، هناك ما يبرر تحرك الجيش الإسرائيلى لمنع إيران من نشر أسلحة متطورة وأفراد، لمناطق قريبة جدًا من حدود إسرائيل. وينبغى على إدارة ترامب أن تواصل دعمها إسرائيل فى هذه الجبهة. وينبغى أن تفهم إيران أنها إن ردت عسكريًا على إسرائيل، أو شنت هجمات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية، فإنها ستدفع ثمنا باهظا.

فى الوقت ذاته؛ يتعين البحث عن طرق لتجنب التصعيد، فليس كل «ميليشيا شيعية» فى سوريا تشكل تهديدًا لإسرائيل، كما أن القضاء على النفوذ الإيرانى هناك، الذى كان بالفعل كبيرًا حتى قبل اندلاع الحرب الأهلية السورية، هو هدف مستحيل، ما يؤدى لحدوث صراع لا نهاية له.

بالتالى؛ ينبغى على الولايات المتحدة وإسرائيل، وضع أهداف استراتيجية واقعية، وأن تكونا واضحتين مع بعضهما البعض، ومع إيران، بشأن خطوطهما الحمراء فى سوريا، وينبغى على ترامب ونتنياهو أيضا استخدام أى نفوذ يملكانه على الرئيس الروسى، للحصول على مساعدة روسية فى تحجيم الوجود العسكرى الإيرانى.

فبما أن أهداف روسيا فى سوريا، «منع» تغيير النظام، و«منع» وصول المتطرفين السنة للسلطة، والبقاء لاعبًا فى المنطقة، قد تحققت بصورة كبيرة. ولدى موسكو الآن النفوذ على الأرض الذى يمكنها من تحجيم التوسع الإيرانى، لو أراد بوتين استخدام هذا النفوذ.

هناك خطوة ثانية مهمة؛ لتجنب تصعيد غير ضرورى، تتمثل فى إعلان ترامب فى ١٢ مايو، نجاح مفاوضاته مع الأوروبيين بشأن إصلاح الاتفاق النووى، والاستمرار فى الاتفاق وتطبيقه.

كما قال الرئيس الفرنسى ماكرون، خلال زيارته ٢٤ أبريل لواشنطن، فإن القادة الأوروبيين مستعدون للاتفاق على اتخاذ خطوات أحادية، مثل فرض عقوبات على اختبار إيران لصواريخ باليستية، وضمان تطبيق نظام التحقق فى الاتفاقية تطبيقًا كاملًا، والمساعدة فى احتواء التدخل الإيرانى فى المنطقة، والبحث فى ترتيبات إضافية محتملة لمعالجة بنود الانقضاء فى الاتفاقية. إذ يمكن لهذه الخطوات أن تجعل ترامب يزعم أنه حقق انتصارًا بفضل أساليبه التفاوضية.

نظرًا إلى أنه حتى الخبراء العسكريين والاستخباراتيين الإسرائيليين، يقرون أن الاتفاق النووى، بالرغم من عيوبه، يحد من البرنامج النووى الإيرانى.

وسيمنح الوقت لمراقبة كيفية تطور السياسة الإيرانية، والبحث عن ترتيبات متابعة عقب انتهاء القيود الأولية فى الاتفاق. هذا سيساعد أيضًا فى الحفاظ على الدعم الدولى لجعل إيران تتقيد بالتزامها، بعدم السعى مطلقًا للحصول على أسلحة نووية. لذلك فالقضاء على الاتفاق؛ سيؤدى لعزل الولايات المتحدة وإسرائيل دبلوماسيًا. وسيزيد فى نهاية المطاف، من احتمالات حدوث صدام عسكرى، فى وقت تعتبر فيه مخاطر الوقوع فى هذا الصدام مرتفعة بالفعل.

نزع فتيل التوتر فى غزة سيتطلب أيضًا دبلوماسية بارعة، لكن من الضرورى تجنب حدوث انفجار على الأرض وتفادى تصاعد الانتقادات الدولية بصورة خطيرة ضد إسرائيل، هناك مدنيون لهم مطالب مشروعة، كما أن استعداد هؤلاء المحتجين للمخاطرة بحياتهم، هو إشارة قوية على وجوب معالجة تلك المظالم.

تحتاج إسرائيل لحماية حدودها، لكن الاستخدام غير المتناسب للقوة سيزيد فقط من حدة الاحتجاجات، ووصولها إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها، كما ينبغى على إسرائيل أيضا العمل مع مصر، لتحسين ظروف المعيشة البائسة لسكان غزة، والتعاون مع الأمن الفلسطينى بالضفة الغربية، فلو حدث سيناريو اندلاع انتفاضة جديدة، وسط ملايين الفلسطينيين اليائسين الخاضعين للسيطرة الإسرائيلية، فإنه سيمثل تهديدًا أكبر على مستقبل إسرائيل، من التهديد الذى تشكله هجمات حماس الصاروخية وعبر الأنفاق.

وأخيرًا؛ سيتعين على واشنطن وإسرائيل إدارة الاحتفالات الخاصة بنقل السفارة، بدرجة من الحساسية والحذر، ترامب لن يُسدى معروفًا لأى أحد، لو واصل زعمه بأن تلك الخطوة «تزيح قضية القدس من الطاولة»، ولو فشل فى التوضيح بأن مستقبل وضع المدينة، لا يمكن حله إلا عبر تفاوض الأطراف ذاتها، ففى وقت باتت فيه احتمالات تعاون إسرائيل مع جيرانها العرب أفضل من أى وقت مضى، فإن السماح لإيران بتنصيب نفسها بوصفها حامية القدس، بينما تبدو إسرائيل وكأنها تحرم الفلسطينيين من عاصمتهم، سيكون خطأ كارثيًا.

فى مثل هذه البيئة المتفجرة، فإن آخر شىء تحتاجه المنطقة فى ١٤ مايو هو ظهور ترامب وإعلانه الانتصار، وهو أمر سينظر إليه الجميع، باستثناء مضيفيه الإسرائيليين، باعتباره هزيمة مذلة.

تبدو إسرائيل هادئة اليوم، على الأقل مقارنة مع جيرانها، لكن سيكون من السذاجة البالغة، الاعتقاد بأن هذا الهدوء سيدوم للأبد، فخلال الشهر المقبل، سيتخذ القادة الإسرائيليون مع أصدقائهم فى واشنطن، قرارات مهمة ستساعد فى تقرير ما إذ كان هذا الهدوء سيستمر أم لا.