القاهرة : الإثنين 07 مايو 2018
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11:33 ص

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08:00 م

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07:13 م

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07:03 م

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01:41 م

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01:21 م

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اقتصاد
الإثنين 07/مايو/2018 - 04:11 ص

تعرف على أسعار ياميش رمضان اليوم

تعرف على أسعار ياميش
دعاء أبو العزم
dostor.org/2159270

"ياميش رمضان" يُعد من الطقوس المحببة لكل الأسر المصرية، حتى في ظل ارتفاع الأسعار الحالي، الذي يمكن أن يؤثر على الكميات التي يشتريها البعض وليس الأنواع التي اعتادوا عليها.

وترصد "الدستور" أسعار ياميش رمضان، اليوم الإثنين.

وسجل سعر كيلو البلح ما بين 10 و50 جنيهًا، والسوبيا الجاهزة 50 جنيهًا، والتمر هندى السريع 24 جنيهًا، ولفة التمر هندى 35 جنيهًا، والقراصيا جامبو 88 و95 جنيهًا، والتين التركى 120 جنيهًا، ولفة قمر الدين السورى بين 12 و30 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو التين السورى إلى 70 جنيهًا، والتين التركى من العام الماضى 65 جنيهًا، وكيلو القراصيا 65 جنيهًا، والمشمشية من 60 إلى 80 جنيهًا، كما وصل سعر كيلو الزبيب المصرى إلى 60 جنيهًا، والإيرانى 90 جنيهًا.

وتختلف أسعار جوز الهند، إذ يتراوح سعر الكيلو ما بين 60 و90 جنيهًا، وكيلو الفستق بالقشر يصل إلى 300 جنيه، المقشر 465 جنيهًا.

وسجل اللوز 60 و80 و100 جنيهًا، والخروب قرون 40 جنيهًا، والمجروش 25 و30 جنيهًا، واللوز المقشر الجامبو 240 جنيهًا، والعرقسوس 42 جنيهًا.

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