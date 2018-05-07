القاهرة : الإثنين 07 مايو 2018
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اقتصاد
الإثنين 07/مايو/2018 - 02:59 ص

أسعار المعادن اليوم.. و«النحاس» بـ 6735 دولارًا للطن

أسعار المعادن اليوم..
هويدا سعيد - سيد ابراهيم
dostor.org/2159253

قال المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن هناك استقرارًا فى أسعار المعادن، اليوم الإثنين.

وأضاف «حنفي»، أن سعر الزنك سجل 3350 دولارًا للطن، بينما سجّل الألومنيوم 2100 دولار للطن، فى حين ارتفع سعر النحاس وسجّل 6735 دولارًا للطن، وبلغ سعر طن «البليت» 520 دولارًا، وسجّل خليط الألومنيوم 1800 دولار للطن.

وأوضح أن سعر مكورات الحديد بلغ 75 دولارًا للطن، لافتًا إلى أن سعر طن الرصاص سجل 2500 دولار، وبلغ سعر القصدير 19600 دولار للطن، بينما بلغ سعر الخردة 325 دولارًا للطن.

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