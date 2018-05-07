أسعار الألبان اليوم.. و«السائب» بـ20 جنيهًا
تباينت أسعار الألبان، اليوم الإثنين في القاهرة، وتراوح سعر اللبن المعبأ «كامل الدسم» بين 18 و25 جنيهًا للكيلو، مقابل سعر كيلو «السائب» من 16 - 20 جنيهًا.
تباينت أسعار الألبان، اليوم الإثنين في القاهرة، وتراوح سعر اللبن المعبأ «كامل الدسم» بين 18 و25 جنيهًا للكيلو، مقابل سعر كيلو «السائب» من 16 - 20 جنيهًا.
تعد أحدث ألوان الصيف في الديكور لهذا العام مستوحاة من الربيع والصيف، كما أنه في فصل الصيف تحتاج دائمًا لفتح النوافذ للسماح بدخول الشمس والنور. لذلك جاءت ألوان الديكور لصيف 2018، نابضة بالحياة وأكثر ...
يواصل مسئولو الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحجي والعمرة بمطار القاهرة الدولي استعدادهم لبدء موسم عمرة شهر رمضان، حيث تم تطوير وصيانة جميع صالات السفر والوصول، بالإضافة إلى تطوير ورصف وتجير البارك ...