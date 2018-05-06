القبض على 4 سائقين من متعاطي المخدرات بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 4 سائقين من متعاطي المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.



تلقى اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد أحمد عبدالعزيز، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بإجراء الرائد عادل الجزار، رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له، تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى المحافظة، أسفرت عن وجود 4 حالات إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.



وهم عبدالكريم. م. ر، 20 عامًا، بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية، ورامى.ع. م، 30 عامًا، ميكانيكى فى بلبيس شرقية، وأحمد. م. س، 29 عامًا، بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، ووليد. ف. ع، 24 عامًا، ببنى سويف، وتم التحفظ عليهم وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.