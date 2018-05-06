«النواب الأمريكي» يحذر «ترامب» من الانسحاب من اتفاق إيران

قال الرئيس الجمهوري للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، إنه يجب على الرئيس دونالد ترامب ألا ينسحب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.



ويواجه ترامب مهلة تنقضي في 12 مايو لتحديد ما إذا كان سيفرض مجددا عقوبات أمريكية علقتها واشنطن على إيران بموجب الاتفاق النووي.



وأضاف عضو الكونجرس ماك ثورنبيري لقناة فوكس نيوز اليوم الأحد إن ترامب سيكون مخطئا لو انسحب من الاتفاق، متابعا: "سأنصح بمعارضة ذلك (الانسحاب)".



وبصفته رئيسا للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، يعتبر ثورنبيري صوتا جمهوريا رئيسيا بشأن قضايا الأمن القومي.



وأوضح ثورنبيري إنه رغم معارضته الاتفاق عندما وقعته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015، فإن الخروج من الاتفاق الآن سيقوض نفوذ واشنطن فيما يتعلق بمناهضة إيران.