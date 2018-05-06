محكمة حوثية تقضي بإعدام شخص بعد قطع يده ورجله بتهمة الحرابة

قضت محكمة يمنية خاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الأحد، بالحكم بإعدام شخص بعد قطع يده ورجله، بعد اتهامه بارتكاب جريمة الحرابة.



وقالت وكالة الأنباء "سبأ"، الخاضعة لسيطرة الجماعة، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة أدانت متهمين بتزعم عصابة مسلحة للتقطيع والاختطاف وارتكاب جرائم حرابة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.



وأضافت الوكالة: "قضى الحكم في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي محمد مفلح، بإدانة رياض على يحيى عباس، بالتهم المنسوبة إليه ومعاقبته بقطع يده اليمنى من الرسغ، ورجله اليسرى من الكعب حدا، لارتكابه جريمة الحرابة وكذا معاقبته بالإعدام تعزيرا لارتكابه جريمة تزعم عصابة مسلحة للتقطيع والاختطاف في أمانة العاصمة وخارجها".