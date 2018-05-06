استمرار عمليات البحث عن 6 هنود اختطفهم مسلحون في أفغانستان

قال حاكم إقليم بغلان الأفغاني عبدالحي نعمتي، إن عمليات البحث الأمني مستمرة عن المهندسين الهنود الستة الذين اختُطفوا صباح اليوم الأحد، إلى جانب آخر أفغاني من العاملين في محطة كهرباء في عاصمة الإقليم الواقع شمال أفغانستان.



ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية عن المتحدث باسم شرطة الإقليم ذبيح الله شجاع قوله إن المختطفين السبعة يعملون لصالح شركة الكهرباء الوطنية الأفغانية واختطفهم مسلحون أثناء توجههم للمحطة في منطقة لا تبعد سوى 5 كيلومترات عن منزل حاكم الإقليم.



وتشير المعلومات الأولية إلى أنهم في حالة صحية جيدة وتحاول الشرطة التوصل إلى الموقع الذي تم اقتيادهم إليه وإنقاذهم.



فيما نقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية عن أحد شهود العيان قوله إن مجموعة من المسلحين أوقفوا سيارة على طريق سريع واقتادوا كل مَن فيها إلى حافلة صغيرة باتجاه مناطق تحت سيطرة طالبان، ولم تصدر حتى الآن أي بيانات عن حركة طالبان.



على الجانب الهندي، نقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن مصدر في الحكومة الهندية لم تسمه قوله إن أكثر من 150 مهندسا وخبيرا فنيا هنديا يعملون حاليا في أنحاء أفغانستان في مشروعات كبرى في مجال البنية التحتية، مضيفا أن الحكومة الهندية على تواصل مع السلطات وتعمل من أجل التوصل إلى سبل من أجل إطلاق سراح رعاياها، ودعت الهنود العاملين في أفغانستان إلى توخي الحذر.