البابا فرنسيس يمسح بالميرون المقدس فتاة تعاني من مرض «إيفانز»

أدى البابا فرنسيس، اليوم الأحد، أحد الطقوس الدينية الكاثوليكية المقدسة؛ ومسح بالميرون المقدس فتاة 11 عامًا تعاني من مرض عضال مماثل مثل الرضيع البريطاني الراحل ألفي إيفانز.



وكان إيفانز، الذي توفي الشهر الماضي قبل عيد ميلاده الثاني بمدة قصيرة، في قلب الجدل الثائر حول الحق في الحياة، وضغط الفاتيكان ضد قرار الأطباء القائمين على علاجه بفصله عن أجهزة الإعاشة.



وقبّل البابا فرنسيس مايا، الفتاة الجالسة على كرسي متحرك على جبهتها، وداعب خدها بعد أداء طقوس دينية، يطلق عليها الميرون المقدس، أثناء قداس في أبرشية بأحد الأحياء الشرقية في روما.