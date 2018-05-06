نائب رئيس السودان: مستعدون لترقية المصالح مع ليسوتو

أكد النائب الأول للرئيس السوداني، رئيس مجلس الوزراء القومي، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، استعداد بلاده التام للعمل سويا مع مملكة ليسوتو، من أجل ترقية المصالح المشتركة وتعزيز أواصر العلاقات التي تتأسس على إدراك أن شعبي الدولتين متماثلان في الأعراق والنضال المشترك.



وأعرب صالح خلال جلسة المباحثات التي جمعته اليوم الأحد بالخرطوم، مع رئيس وزراء مملكة ليسوتو الدكتور موتسواهاي توماس تابين، عن أمله في أن تكون مذكرة التفاهم بإنشاء لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين التي سيتم التوقيع عليها، منصة الانطلاق في مجالات التعاون والتنسيق.



وقال إن الاختلالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي ظلت تعاني منها إفريقيا، تستدعي منا عملا جبارا ينطلق من الحقيقة الساطعة بأن القارة الإفريقية هي أرض الفرص، منوها إلى الطفرة التي تشهدها ليسوتو من نمو معتبر لا سيما مع تصاعد وتيرة الإنتاج في قطاع التعدين، مؤكدا أن ذلك يشكل عنصر تكامل مع ما يشهده السودان من نمو في عائدات قطاع التعدين.



وأضاف أن الالتزام بمقررات الاتحاد الإفريقي تشكل مساحة واسعة للبلدين للتنسيق الدبلوماسي المشترك في المحافل الدولية، خاصة مع تنامي قيمة المجموعات الاقتصادية والشراكات الإفريقية مع دول الاتحاد الأوروبي والصين والهند واليابان.